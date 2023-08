Festwochenleitung zieht bei Pressekonferenz positive Bilanz

„Eine schöne Festwoche 2023“

Kempten – Die Allgäuer Festwoche 2023 ist zu Ende. Das Fazit der Verantwortlichen: „Es war eine schöne, friedliche Festwoche mit guter Stimmung.“

Oberbürgermeister Thomas Kiechle, die Festwochenleiterin Michaela Waldmann und der Festwochenbeauftragte des Stadtrats Hans-Peter Hartmann hatten am Sonntagmittag zur Pressekonferenz in „Mohrenwirt‘s Milchwirtschaft“ auf der Westseite des Festwochengeländes eingeladen.



Bis Sonntagvormittag wurden 151.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. „Am Ende werden es wohl mit dem Sonntag über 160.000 sein“, so Waldmann. Heuer gab es über 260 Aussteller in den Messehallen und auf dem Veranstaltungsgelände. Es gab vier Thementage, sechs Sonderschauen und am Familientag wurden 7.500 Kerzen von Kinderhand entzündet.



Aus „Klimaschutzgründen“, so Waldmann, wurde heuer auf ein Feuerwerk verzichtet. Der Trachtenumzug zählte 1.500 Mitwirkende. Die Besucher des Festzeltes waren ob der Qualität und des Service, dargeboten vom neuen Pächter Römersberger-Richter mit Fünf-Jahres-Vertrag, voll des Lobes. „Kleine Probleme beim Abscannen“ gab es laut der Verantwortlichen an den ersten Tagen bei der Umstellung auf die bargeldlose Online-Bestellung von Eintrittskarten.

Manche Rentner waren etwas irritiert über den Wegfall ihres verbilligten Tagestickets, zeigten sich dann aber laut Festwochenleitung verständig, wenn ihnen erklärt wurde, dass alle Festwochenbesucher in die Gunst eines Sieben-

Euro-Tagestickets kommen sollten. „Die Festwoche muss für alle bezahlbar bleiben“, so Waldmann.



„Mehr Qualität statt Quantität“

Den Rückgang an Ausstellern begründete die Festwochenleitung damit, dass man verstärkt auf Qualität statt Quantität setzen möchte. Einerseits wurde das Messegelände dadurch „großzügiger und leichter“. Darüber hinaus konnte mehr Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung oder Eltern mit Kinderwägen erzielt werden – zwei Fliegen mit einer Klappe. Bei der Ausgestaltung der Ausstellerstände war hier und da noch Luft nach oben: „Es reicht eben nicht, nur Flyer auszulegen, da müssen sich manche mehr anstrengen“, so das Urteil der Festwochenleitung.

Das Rucksackverbot auf dem Festwochengelände garantierte dazu „sichere und ordentliche Abläufe“. „Noch nie war die Festwoche so friedlich wie in diesem Jahr“, so das Fazit der Festwochenleitung und der Polizeiinspektion (PI) Kempten.



Ein positives Echo fand auch die neue eingerichtete „Kinderbaustelle“. „Hier werden wir das Angebot aufgrund der tollen Resonanz noch erweitern“, versprach die Festwochenleiterin. OB Thomas Kiechle scherzte, dass an dieser Stelle wohl auch dem Fachkräftemangel im Tiefbau, zumindest mittelfristig, entgegengewirkt werden könne.



Kleine Probleme wurden beim Standort des Lichterfestes eingeräumt, aber, so die Festwochenleitung: „Der alte Standort ist weg.“ Man werde prüfen, ob ein Umzug auf den Residenzplatz für eben diese eine Veranstaltung grundsätzlich möglich sei.



Die nächste Allgäuer Festwoche wird vom 10. bis 18. August 2024 an gewohnter Stelle stattfinden.