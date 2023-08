Festwochenrundgang mit Gesundheitsminister Holletschek im Sauseschritt

Von: Christine Tröger

Eindrücke von der Festwoche: Auftakt, Bieranstich und Rundgang © Christine Tröger

„Ich will Schokolade“ – DER „Freud’sche Versprecher“ von Oberbürgermeister Thomas Kiechle, als er den ersten musikalischen Beitrag von Sängerin Patrizia Unger (sie sprang an dieser Stelle für den erkrankten Alexander Sichel ein) mit Gitarrist Toni Eberle ankündigte.

Denn die lieferten eine hinreißende Performance des Gassenhauers „Ich will KEINE Schokolade, sondern einen Mann“. Kiechle entschuldigte sich anschließend mit der Bemerkung, er habe „tatsächlich lieber Schokolade“ und hatte die Lacher auf seiner Seite.

Es war eine insgesamt eher launige Eröffnung der 72. Allgäuer Festwoche im proppenvollen Stadttheater, wozu die beiden am diesjährigen Märchensommer mitwirkenden Darsteller in erheblichem Maße beitrugen. Den musikalisch traditionellen Festwochen-Akzent setzte dagegen gewohnt schwungvoll die Kemptener Stadtkapelle unter der Leitung von Thomas Frasch. Diese führten auch den Festzug an, auf dessen Marsch zum Festgelände. Unterwegs hatten es sich sogar Schaulustige auf Camping-Klappstühlen bequem gemacht – vielleicht Trendsetter?

Nach einem längeren Aufenthalt an der Stadtparkbühne, wo OB Thomas Kiechle mit dem Bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holletschek und der Bierkönigin Mona – der ersten aus dem Allgäu, wie betont wurde – den offiziellen Festbieranstich vollzogen. Mona setzte zwei Schläge, die saßen.

Weiter ging es im Eiltempo u.a. zum Handwerkerzelt, zu den Bio-Ausstellern mit Probierhäppchen im Vorbeigehen, zwischendurch nutzten MdL Eric Beißwenger und der Gesundheitsminister zwei freie Liegestühle, die vor dem Sandspielplatz für Kinder platziert waren, für eine kurze Pause. Und weiter ging es, bis der von Station zu Station kürzer werdende Tross schließlich im Festzelt Einzug hielt, um sich das Festbier und eine stärkende Mahlzeit munden zu lassen.