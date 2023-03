FFW Kempten gibt bei Mitgliederversammlung Rückschau auf vergangenes Jahr

Bei der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kempten im Stadttheater gab es zahlreiche Ehrungen. Hier: Die Ehrung „staatliches Ehrenzeichen“. © FFW Kempten

Kempten – Vor zahlreichen Gästen gab Vorstand und Stadtbrandrat Stefan Hager bei der 167. Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kempten im Stadttheater einen Rückblick auf das vergangene Jahr 2022.

Hierbei wurde ein besonderes Augenmerk auf den Aktionstag in der Fußgängerzone im April sowie auf den Tag der offenen Tür im September gelegt. Beide Aktionen waren für die Feuerwehr ein voller Erfolg und neue Mitglieder konnten nach den Veranstaltungen begrüßt werden. Im abgelaufenen Berichtsjahr verzeichnete die Feuerwehreinen Mitgliederstand von über 850 aktiven und passiven Kameraden. Insgesamt wurden mehr als 25.000 Stunden an Übungs- und Ausbildungsdiensten, sowie rund 10.000 Stunden an Wachdiensten abgehalten.

Es galt zudem für die Einsatzkräfte der Kemptener Wehren in rund 1.100 Alarmierungen ihr erlerntes Wissen im Ernstfall umzusetzen. Diese teilten sich folgendermaßen auf: 476 Brandeinsätze, 614 technische Hilfeleistungen und 35 Gefahrguteinsätze. Zu diesen erbrachten Leistungen kommen noch unzählige weitere Stunden für Vorbereitungen, Besprechungen, Organisation, Leistungsabzeichen und vieles weiteres. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass die Anforderungen an die Feuerwehr stetig steigen und langsam die baulichen Rahmenbedingungen erschöpft sind.

DIE FFW Kempten sucht neue Mitglieder

Besonders die Löschgruppe 13, der Löschzug 3 und die Hauptwache sind von Platzproblemen und Sicherheitsmängeln betroffen. Stadtbrandrat Stefan Hager machte auf gesellschaftliche Veränderungen aufmerksam. Besonders schwierig sei es, neue Mitglieder zu gewinnen und diese in der Feuerwehr zu halten. Hier wünschte er sich Unterstützung von der Stadt, wie Anreize für eine Mitgliedschaft geschaffen werden können. Auch eine personelle Änderung stand an. Stadtbrandrat Stefan Hagerbedankte sich bei seinem ehemaligen Stadtbrandmeister Christoph Sirch, der aus gesundheitlichen Gründen seinen aktiven Feuerwehrdienst beenden musste, für die erbrachten Leistungen und freute sich, Hans-Peter Scharm zu seinem Nachfolger zu ernennen.

Hans-Peter Scharm (Mitte). © FFW Kempten

Ein besonderes Ereignis fand im Oktober statt. Hier machten sich vier Kemptener Kameraden auf den Weg nach Polen, um zwei Löschgruppenfahrzeuge für die Ukraine zu überführen. Die ausgesonderten Fahrzeuge wurden von der Stadt Kempten im Rahmen der Ukrainehilfe des Landesfeuerwehrverbands Bayern e.V. gespendet, um die zerstörten Fahrzeuge in zwei ukrainischen Städten zu ersetzen. Kamerad Franz Ott, der den Transport begleitete, berichtete der Mitgliederversammlung von den spannenden Erlebnissen bei dem über 1000 Kilometer langen Transport. In seinem Grußwort dankte Oberbürgermeister Thomas Kiechle für die geleisteten Dienste sowie die Bereitschaft dieses Ehrenamt zu übernehmen.

Zudem machte er darauf aufmerksam, dass die Feuerwehr eine wichtige Institution in der Stadt sei. Auch ist er bereit, Gespräche zur Förderung und Anerkennung der Leistungen der Mitgliedern zu führen. Bei der Versammlung wurden auch Ehrungen durchgeführt.

Folgende Kameraden wurden für ihre 10-jährige Dienstzeit geehrt:

Büchler Maximilian, Klang Florian, Jungblut Marco, Taghanli Can, Paasch Leonard, Hampel Benjamin, Riedel Maximilian, Stetter Robert, Schnetzer Maik, Streit Patrick, Riccobono Luca, WFW 3M: Murphy Patrick.

Für ihre 20-jährige Dienstzeit wurden geehrt:

Metzen Harald, Rehklau Matthias, Dick Marvin.

Für ihre 30-jährige Dienstzeit wurden geehrt:

Scheele Wolfgang, Stärz Florian, Jerkovits Andreas.

Für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden geehrt:

Köppl Erika, Maier Hermann, Schütz Adolf, Bayer Gerhard, Freudling Wendelin, Mader Robert, Ott Franz Xaver, Seybold Kornelia, Brutscher Michael, Feneberg Wilhelm, Mayer Xaver, Schweinberg Xaver, Mair Josef, Grim Florian, Fischer Ludwig, Brack Friedrich, Böckler Josef.

Für 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden geehrt:

Steinberger Werner Wilhelm, Ebner Hans, Eckmeier Wolfgang, Weixler Georg, Gabler Engelbert, Abele Michael.

Für 70 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden geehrt:

Herb Leopold, Gartmann Otto.

Die Ehrenspange für 80% Übungsbesuche über 10 Jahre wurde überreicht an:

Schütz Christian.

Zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Kempten wurde ernannt:

Weber Peter.

Peter Weber wird geehrt. © FFW Kempten

Die Ehrenspange des SFV in Silber ging an:

Maier Andreas.

Andreas Maier wird geehrt © FFW Kempten

Zudem gab es auch Staatliche Ehrungen für 25 Jahre aktive Dienstzeit. Diese gingen an:

Thanel Matthias, Hennig Philipp, Mair Thomas, Mittelstädt Markus, WFW Edelweiß: Gaupp Christian.