Efe Genc und Kevin Dubov holen Titel

Efe Genc (links) und Kevin Dubov (rechts) mit ihren Siegermedaillen. © Leon Dubov

Kempten/Bruchsal - Am vergangenen Sonntag fanden in Bruchsal die South Side Battle Trials im Brasilien JiuJitsu (BJJ) statt. Die Süddeutsche Meisterschaft wurde vom Verband BJJBD ausgetragen und ist ein Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaft.

Während viele Kinder gerade aus dem Pfingsturlaub zurückkamen, kämpften zwei Nachwuchskämpfer von der Fightschool Kempten im Bruchsal um den Süddeutschen Titel in der Disziplin BJJ: Kevin Dubov (12) gewann Gold in der Altersklasse U13 bis 36 Kilogramm und Efe Genc (11) siegte in der Klasse U13 bis 48 Kilogramm.

Beim BJJ geht es darum den Gegner zum Boden zu bringen, am Boden zu kontrollieren oder gegebenenfalls kampfunfähig zu machen. „Im Gegensatz zum Ringen oder Judo, wo der Kampf endet, wenn der Gegner auf den Rücken landet, geht‘s hier erst richtig los“, erklärt Trainer Eugen Braun von der Fightschool Kempten.

Fightschool Kempten-Trainer Eugen Braun über BJJ

Auf dem Rücken liegend kann der Kämpfer sich immer noch verteidigen und gefährlich werden. Anstatt sich auf den Bauch zu drehen wie beim Judo, versucht man beim BJJ aufzustehen oder den Gegner zu „sweepen“ . „Dem Gegner den Rücken zuzudrehen wäre ein Fehler. Das größte Konzept im BJJ ist die Guard“, so Braun weiter.

Kämpfer benutzen im Stand Techniken aus dem Ringen und Judo oder wählen eine andere Strategie wie zum Beispiel Guard pull. BJJ ist ein junger und moderner Kampfsport, der nicht nur zu Selbstverteidigung dient, sondern auch in Wettkämpfen sehr wirkungsvoll ist. „Das sieht man oft bei den modernen Gladiatoren Kämpfen, den sogenannten MMA Kämpfen in der UFC, auch bekannt als FreeFight“, weiß der Trainer.

„Verletzungen sind sehr selten“

„Beim BJJ geht es nicht nur körperlich zu Sache, sondern es geht viel um Strategie und Taktik. Vor allem kann man sich als ein körperlich unterlegener gegen einen stärkeren und größeren Gegner super verteidigen“, erklärt Braun weiter. Verletzungen im Training oder Wettkämpfen seien sehr selten, da der Gegner immer aufgeben könne, indem er „tappt“. kb