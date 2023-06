Flächennutzungsplan 2040: Bürgerbeteiligung am 1. und 15. Juli auf Kemptener Wochenmarkt

© Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Boris Zerwann

Kempten - Über 251 Bürgerinnen und Bürger haben sich über das ePin-Verfahren an der Aufstellung des Flächennutzungsplans für die Stad Kempten beteiligt.

Insgesamt wurden 591 Beiträge und Kommentare geschrieben, sowie 2.728 „Gefällt-mir“- und Gefällt-mir-nicht“-Angaben gemacht. Die zahlreichen Anregungen und Diskussionen der Bürgerinnen und Bürger werden aktuell von der Stadtverwaltung geprüft und im weiteren Planungsverfahren berücksichtigt.

Um den wichtigen Austausch mit der Kemptener Bürgerschaft weiterzuführen, bietet die Stadt Kempten eine weitere Möglichkeit zur Beteiligung an. Am Samstag, 1. Juli, sowie am Samstag, 15. Juli, jeweils von ca. 9 bis 13 Uhr werden Vertreter der Verwaltung, des Büros Mahl Gebhard Konzepte (Landschaftsplan) sowie des Büros Haines Leger (ePin-Verfahren) am Rande des Wochenmarktes allen Interessierten Rede und Antwort stehen. Vorgestellt werden die Ergebnisse des ePin-Verfahrens und der aktuelle Planungsstand vom Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan. Innerhalb des Zeitraums können Interessierte jederzeit und ohne Voranmeldung an den „Marktstand“ kommen, um sich Erklärungen und Informationen zur Planung einzuholen oder ihre Anregungen und Ideen einzubringen.

Flächennutzungsplan 2040: Marktstände ersetzen Perspektivwerkstätten

Die „Marktstände“ ersetzen im Beteiligungsprozess die im Frühjahr angekündigten Perspektivwerkstätten. Das ePin-Verfahren hat laut der Stadt Kempten aufgezeigt, dass innovative, flexible Angebote zur Partizipation sehr gut angenommen werden. Der Flächennutzungsplan ist zudem ein sehr komplexes und umfangreiches Planwerk. Im direkten Dialog mit den Planerinnen und Planern können die umfangreichen Inhalte individueller und auf das Vorwissen der Bürger basierend erklärt werden.



Deshalb habe sich die Stadtverwaltung dazu entschieden, „von den starren Abendveranstaltungen abzurücken“.

Sollte an den beiden genannten Terminen eine sehr hohe Nachfrage sein, möchte die Stadt weitere Termine anbieten.