Flugblatt-Affäre: Rückendeckung für Aiwanger

Von: Christine Tröger

Ein 35 Jahre altes antisemitisches Flugblatt wirbelt Staub auf: Hubert Aiwangers Kontroverse kurz vor der Landtagswahl entfacht hitzige Diskussionen. Landtagsvizepräsident Alexander Hold (FW) nahm Stellung zu der Thematik. © privat

Kempten/München – So kontrovers wie omnipräsent wird derzeit über die sogenannte antisemitische Flugblatt-Affäre des Bayerischen Vize-Ministerpräsidenten und Chef der Freien Wähler Hubert Aiwanger diskutiert, die auf ein vor 35 Jahren in seinem Schulranzen gefundenes Pamphlet zurückgeht. Kurz vor der Landtagswahl ein Supergau? Nicht aus Sicht der Freien Wähler.

Hier das Statement von Landtagsvizepräsident Alexander Hold (FW): „Wir haben immer damit gerechnet, dass zum passenden Zeitpunkt vor der Wahl eine Schmutzkampagne gegen die Freien Wähler (FW) in Marsch gesetzt wird, wenn die Umfragewerte der FW zu gut sind. Darüber, dass die Lawine zu einem 35 Jahre alten Vorfall, über den seit vielen Jahren getratscht wurde, auf den Tag genau rechtzeitig zum Versand der Briefwahlunterlagen anrollt, mag sich jeder selbst einen Reim machen. Das ändert nichts daran, dass das Flugblatt einen absolut widerlichen Inhalt hat, den man nicht bagatellisieren darf. Ich bin dankbar, dass Hubert Aiwanger das sehr deutlich klargestellt hat. Natürlich kann der Mist, den sein Bruder vor mehr als drei Jahrzehnten gemacht hat, kein Grund sein, an Aiwangers politischer Leistung zu zweifeln. Aber interessanterweise höre ich zur Zeit täglich den Satz: Wer von uns hat mit 16 Jahren keinen Mist gebaut? Auch wenn jetzt noch so schlaue Zeugen ausgegraben werden, die sich an andere Jugendsünden erinnern wollen, so stößt doch die mediale Hetzjagd offensichtlich vielen Menschen sauer auf: Das merkt man daran, wie viele Menschen uns gerade den Rücken stärken. Die Aussage ist dabei immer: Nicht 35 Jahre alte Flugblätter oder Schmutzeleien sollen entscheiden, wer Bayern in den nächsten fünf Jahren regiert, sondern die Wähler.“