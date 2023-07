Flurneuordnung in Heimenkirch abgeschlossen: Gesamtausgaben lagen bei rund 1,7 Millionen Euro

Flurneuordnung in Heimenkirch abgeschlossen

Die Vorstandschaft der Teilnehmergemeinschaft sowie die Messgehilfen blickten mit Bürgermeister Markus Reichart (3.v.l.) und Baudirektorin Julia Geiger auf eine erfolgreiche Flurneuordnung zurück. © Stefan Hansel/ALE Schwaben

Heimenkirch – „Sie haben hier in der Flurneuordnung dazu beigetragen, etwas für Ihre Betriebe, Ihre Kultur- und Naturlandschaft zu tun und gleichzeitig auch für die Entwicklung des Landkreises Lindau und des Marktes Heimenkirch Wesentliches geleistet.“ Im Rahmen einer kleinen Feierstunde zog Baudirektorin Julia Geiger vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben ein positives Fazit zum Abschluss der Flurneuordnung in Heimenkirch.

Bewusst wurde die idyllisch gelegene Katholische Kapelle in Oberhäuser für die Feierstunde ausgewählt. Das kleine Gotteshaus, erbaut im neugotischen Stil, erhielt im Zuge der Flurneuordnung eine umfassende Sanierung.



Die Vorstandsmitglieder der Teilnehmergemeinschaft blickten auf ein erfolgreiches Projekt zurück. So konnte das landwirtschaftliche Wegenetz auf einer Länge von insgesamt 8,7 Kilometer bedarfsgerecht angepasst werden. Der Ausbau, weitgehend auf bestehenden Trassen, erfolgte in den Ortsteilen Mothen, Biesenberg, Aspach, Kappen, Meckatz, Engenberg und Geigersthal. Landschaftspflegerische Maßnahmen, wie das Anlegen von Feuchtbiotopen, Tümpeln und Baumpflanzungen sowie die Umwandlung von Wiesen zu extensiv bewirtschafteten Flächen wurden in den Gemarkungen Geigersthal und Mothen umgesetzt. Im Projektgebiet wurden Biotope mit einer Gesamtfläche von 1,6 Hektar angelegt. Die Bogenbrücke zwischen Meckatz und Buhmühle über die Leiblach ist erneuert. Eine Innen- und Außensanierung erhielt außerdem die private Kapelle „St. Ruperti“ in Engenberg. Bei Mothen wurde ein privates Wegkreuz restauriert. Zudem wurden sämtliche Flurstücksgrenzen im Verfahrensgebiet neu vermessen. Das Ergebnis ist ein neues digitales Katasterwerk.

Flurneuordnung in Heimenkirch abgeschlossen: Gesamtausgaben lagen bei rund 1,7 Millionen Euro

Die Gesamtausgaben der Teilnehmergemeinschaft im Rahmen der Flurneuordnung Heimenkirch lagen bei rund 1,7 Millionen Euro. Das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben hat hierfür zirka 1,2 Millionen Euro an Fördermitteln der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaates Bayern bereitgestellt. Der Markt Heimenkirch beteiligte sich mit rund 60.000 Euro an den Kosten. „Im Zuge der Flurneuordnung ist es gelungen, ökologische und ökonomische Interessen in Einklang zu bringen. Davon profitiert nicht nur die Natur, sondern auch die Landwirtschaft“, so das abschließende Fazit der Baudirektorin. Sie dankte allen Akteuren für die Unterstützung. Die Leistungen der Vorstandsmitglieder Otto Rogg (Örtlich Beauftragter), Martin Rädler (Wegbaumeister), Herbert Weiher (Pflanzmeister), Albert Lau, Anton Rottmaier, Paul Eller, Anton Eller und

Karl-Egon Schmid sowie Markus Grotz und Bürgermeister Markus Reichart als Vertreter des Marktes erhielten entsprechende Urkunden. „Auf das, was herausgekommen ist, können Sie alle stolz sein, sie haben viel Gutes für die Landwirtschaft und den Natur- und Artenschutz getan“, so Geiger. Bürgermeister Markus Reichart hob die Bedeutung der Flurneuordnung für den Markt Heimenkirch hervor und dankte allen beteiligten Akteuren. Otto Rogg untermauerte die feierliche Stunde mit Anekdoten aus dem Flurneuordnungsverfahren.