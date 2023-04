Drei neue Spieler für die Allgäu Comets

Von: Melanie Weidle

Fritz Rupp (Defensive End): Der 29-jährige wechselt von den ifm-Razorbacks aus Ravensburg zu den Comets. © Shakral Photography

Kempten - Die Allgäu Comets haben vergangene Woche drei neue Spieler verpflichtet. Wie der Verein mitteilte wechseln Fritz Rupp, Manuel Böhler und Javarian Smith an die Iller.

Der 29-jährige Rupp (Defensive End) kommt von den ifm-Razorbacks aus Ravensburg zu den Allgäuer Footballern. Dort wurde er außer in der D-Line auch für eine Saison als Offensive Tackle eingesetzt - er weiß also von beiden Seiten der Line of Scrimmage, wie es da zugeht. Mit den Razorbacks wurde Rupp 2018 und 2019 Meister der GFL2 Süd und konnte in seiner ersten GFL-Saison 2022 in fünf Spielen sechs Tackles, fünf Solo-Tackles, einen Sack für minus 4 Yards und 2 Forced Fumbles erzielen. Zur kommenden Spielzeit meint der 1,96 Meter große und 115 Kilogramm schwere Hüne: „Ich bin glücklich, jetzt ein Teil der Allgäu Comets zu sein und freue mich in der kommenden Saison zusammen mit dem Team zu zeigen, was alles möglich ist.“

Comets-Neuzugang Böhler greift nun wieder an

Damit der neue Quarterback (siehe unten) der Allgäu Comets gut beschützt wird, kommt Lineman Manuel Böhler (ehemals Ravensburg ifm Razorbacks). Der groß gewachsene Hüne - 2,04 Meter Größe bei 150 Kilogramm - spielt seit 2016 Football, war in Ravensburg mit dem GFL2-Team 2018 und 2019 zweimal Meister, hat es die letzten zwei Jahre studientechnisch aber etwas ruhiger angehen lassen. In der Comets-Offensive-Line unter Coach Norman Rautenberg greift er jetzt wieder an. Am Football reizt Böhler die Gemeinschaft und der Zusammenhalt - nach eigener Aussage hat er mit den Comets eine „Hammer Footballfamily“ gefunden.

Quarterback Javarian Smith ist der neue Spielmacher der Kemptener Footballer. heißt „Jay“ kommt aus Pontiac, Michigan, war 2022 Quarterback der Prague Black Panthers und wird diese Saison Dreh- und Angelpunkt in Headcoach Elias Gniffkes Power-Offense sein. Neben einem starken und genauen Wurfarm ist er auch ein sehr agiler Quarterback, der sich nicht scheut, eine entstehende Lücke zu nutzen und kurzerhand selber mit dem Ball zu laufen. Aber auch Pässe aus der Laufbewegung - das „Scramblen“ - zählen zu seinen Stärken, was es gegnerischen Defenses nicht leicht macht, sich auf diesen „Dual-Threat-QB“ einzustellen. Seine idealen Maße mit einer Größe von 1,85 Meter bei einem Gewicht von 94 Kilogramm treffen genau den Bereich zwischen einem Pocket-Passer, der über die großen Jungs der Offensive Line sehen kann und einem agilen, kleineren QB. Mehr Infos über ihn gibt es auf der Homepage der Allgäu Comets. kb