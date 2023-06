Bio-Hendl auf Volksfesten nicht zielführend

Franz Josef Pschierer steht in Kempten Rede und Antwort zu den Herausforderungen unserer Zeit

Von: Christine Tröger

MdL Franz Josef Pschierer stellte sich auch den Fragen seines Publikums. © Tröger

Kempten – Sein Wechsel im September 2022 von der CSU zur FDP sei „das Ende einer langen Geschichte“, so der ehemalige Bayerische Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer, MdL, der gegenüber dem Kreisboten, in der Alten Schmiede zu den Herausforderungen des Bayerischen Mittelstandes Rede und Antwort stand.

Im Gespräch räumte Franz Josef Pschierer eine „Entfremdung“ in der Landespolitik ein. Als Präsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) sei er z.B. mit der Coronapolitik, durch die man viele Mitglieder verloren habe, „nicht konform gegangen“. Ein anderer Punkt: „Ich habe Söders Kanzlerambitionen für falsch gehalten“. Da er dem Ministerpräsidenten widersprochen habe, sei er der „Störenfried“ gewesen und das Problem, das man „vor Ort lösen muss“, um den Stimmkreis nicht zu gefährden.

„So lass ich mit mir nicht umgehen“, sagt ein kämpferischer Pschierer, der von 1994 bis 2022 für die CSU im Bayerischen Landtag saß und dort nun als Sprecher für Technologie und Innovationen für die Liberalen einen Platz einnimmt.

Der Wechsel zur FDP sei für Franz Josef Pschierer „ganz klar“ gewesen

Der Wechsel zur FDP sei für ihn „ganz klar“ gewesen, da er der Partei bei den Themen Wirtschaft, Haushalt und Finanzpolitik nahestehe, wenn auch innen- und rechtspolitisch „nicht mit allem“ einverstanden. Aber, so seine Überzeugung, „die FDP ist bundespolitisch ein wichtiges Korrektiv gegen zwei Linksparteien“.

Leider werde das Korrektiv – z.B. Verhindern der Impfpflicht oder Einschreiten bei der Heizungsverordnung – so von der Bürgerschaft oder auch medial nicht wahrgenommen, wie er später am Abend zu einer Publikumsfrage einräumte. Mit Sorge sehe man bei den Liberalen zudem, „dass es immer mehr Länder gibt, in denen es drei Parteien braucht, um eine Regierung zu bilden“.



Bio-Hendl auf Volksfesten nicht zielführend

Was ihn an den Grünen nervt: „Ich will mir meinen privaten Lebensstil nicht von der Politik oder einer Ricarda Lang vorschreiben lassen“. Bio-Hendl auf Volksfesten? Für Pschierer bei einem Preis von dann 18 Euro für die Verbraucher nicht zielführend.



Auch mit dem „Alleingang“ Atomausstieg („Ich muss mit der Schizophrenie leben, dass Atomenergie in Frankreich nachhaltig ist, aber Holz bei uns nicht.“) hadert er mit dem Vormarsch Chinas. „Das sind Dinge, um die man sich kümmern und aufpassen muss, dass wir nicht deindustrialisiert werden.“ So sieht Pschierer derzeit auch „viele Investitionsentscheidungen gegen uns“, wie z.B. E-Mobilität, die vor allem in China jährlich mehr E-Autos auf die Straßen bringe, „die sie selbst bauen“. Dazu hätten sie sich die benötigten seltenen Erden in Afrika längst gesichert. „Wir verlieren hier Kompetenzen.“

Zudem werde in Asien gesehen, dass Europa mit der deutschen Europapräsidentin Ursula von der Leyen nicht stärker zusammengewachsen sei, wie vor allem an den Visgrád-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei sichtbar werde. Auch die Marschrichtung Russlands sei seit Jahren offensichtlich, angefangen mit der Besetzung der Krim bis zur Causa Nawalny.

Es muss mehr gearbeitet werden, sagt Pschierer

Neben ausufernder Bürokratie, der Dekarbonisierung und Digitalisierung sieht der Abgeordnete eine große Herausforderung „nicht nur für die FDP“ in der Demographie – „ein 90. Geburtstag ist keine Seltenheit mehr“. Erst spät anfangen zu arbeiten und sehr alt zu werden, kann aus seiner Sicht nicht funktionieren. Auch eine „Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich ist nicht möglich“.

Vielmehr müsse diese Gesellschaft „nicht weniger, sondern mehr arbeiten“, da die Babyboomer allmählich in Rente gingen und Arbeitskräfte fehlen. Seines Erachtens sind „unliebsame Entscheidungen“ unvermeidbar. Mit Blick auf Berufe wie Maurer oder Arzt sieht Pschierer im Recht auf Homeoffice nur „Blabla“.

Noch frisch war vergangene Woche die Aufregung um den Auftritt von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei der Heiz-Demo in Erding, die Pschierer scharf verurteilte und als Fischen „in bestimmtem Segment“ bezeichnete. Er forderte Konsequenzen: „Es kann nicht sein, dass ein Kabinettsmitglied so entgleist.“



Dass die Spannungen zwischen China und Taiwan als größeres Problem empfunden werden als eine mögliche Deindustrialisierung, wie ein Anwesender anmerkte, konnte Pschierer nachvollziehen. So seien die Investitionen in Atomwaffen weltweit „sehr angestiegen“ und der Mensch neige dazu, „auch anzuwenden, was er entwickelt“. Mit Sorge blicke er in Richtung USA – der internationale Atomwaffensperrvertrag werde stillschweigend außer Kraft gesetzt.



Grüner Wasserstoff in Afrika

In Nordafrika eine Perspektive durch Arbeitsplätze schaffen und dadurch den Flüchtlingsstrom eindämmen, das kann sich Pschierer durch die Produktion von Grünem Wasserstoff gut vorstellen. Auf der anderen Seite müssen bilaterale Abkommen aus seiner Sicht nicht nur Fachkräfte, sondern ebenfalls benötigte Arbeitskräfte nach Deutschland bringen: „Jeder tut so, als könnten wir eine Baustelle nur mit Computer betreiben.“



Pschierers Ziel: wieder mehr „Freiheit und selbstbestimmtes Leben“, eine Politik, die unterscheidbar ist und „man muss Wahrheiten wieder aussprechen“.