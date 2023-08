Freisprechungsfeier für 34 Milchtechnologen/-innen in Kempten

Die Prüfungsbesten des LVFZ für Milchwirtschaft (v.l.) Michael Haag, Andrea Reinweber, Eva Maria Gai und Stephanie Henkel zusammen mit Klaus Knoll (2. Bürgermeister) und Indra Baier-Müller (Landrätin). © Lange

Kempten - Dr. Tobias Langer, Leiter des Lehr,-Versuchs,-und Fachzentrum für Milch,-und Molkereiwirtschaft (LVFZ) Kempten, konnte nach bestandener Prüfung kürzlich 34 erfolgreiche Milchtechnologen/-innen aus ganz Bayern freisprechen, nicht ohne gleichzeitig den fünf Nichtbestehern Mut zuzusprechen, kurzerhand diese Hürde bei der nächsten Prüfung zu nehmen.

„Sie haben viel geleistet, hart gearbeitet und schwer gekämpft. Mit dieser breiten milchwirtschaftlichen Ausbildung im Rücken freuen sich die Betriebe sehr, Sie als wertvolle Mitarbeiter empfangen zu können, um auch in Zukunft für die Verbraucher höchste Qualitätsstandards bei Milchprodukten sicherzustellen. Nutzen Sie auch die Chance der Fortbildung zum Molkereimeister/-techniker am LVFZ Kempten als großen Schritt auf der Karriereleiter mit dem gleichzeitig verliehenen und international anerkannten Titel des Bachelor Professional“, so Langer.

Landrätin Indra Baier-Müller beglückwünschte die Absolventen zum erhaltenen Zeugnis, womit sie nunmehr ein gutes Stück Zukunft in Händen hielten. Elmar Karg, Vorsitzender des milchwirtschaftlichen Vereins betonte die Bedeutung des Allgäus als Käseküche Deutschlands. Ins gleiche Horn stieß 2. Bürgermeister Klaus Knoll, der die bundesweit und international wichtige Rolle des milchwirtschaftlichen Zentrums Kempten auch in seiner Bedeutung für die Stadt Kempten herausstellte.

Dr. Rudolf Seidl in den Ruhestand verabschiedet

Zum letzten Mal fungierte Dr. Rudolf Seidl von der LfL in Freising bei der Zeugnisvergabe in seiner Funktion als Leiter der LfL Abteilung Berufliche Bildung, der auch weitere Berufe der Agrarwirtschaft unterstellt sind. Gemeinsam wurde er, zusammen mit der langjährigen Mitarbeiterin des Hauses, Petra Gmeiner, mit Präsentkörben überrascht und von den Feiernden mit tosendem Applaus in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Den besten Abschluss sicherte sich Andrea Reinweber von der Hermannnsdorfer Bio Käserei Stadler in Glonn mit einem Notendurchschnitt von 1,3, gefolgt von Eva-Maria Gai von Müllermilch Aretsried mit einem Schnitt von 1,4. Stefanie Henkel von der Käserei Champignon und Michael Haag von Danone Ochsenfurt teilen sich Platz drei mit der jeweiligen Note 1,7. kb