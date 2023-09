Freiwillige Feuerwehr Hegge bietet den Kinder ein interessantes Programm mit hohem Spaßfaktor

In einem Parcours konnten die Kinder beim Oberallgäuer Kinderfeuerwehrtag alles rund um das Thema Feuerwehr ausprobieren und erkunden. Unser Bild zeigt Kinder beim Gummistiefelweitwurf. © FFW Hegge

Waltenhofen/Hegge - Die Freiwillige Feuerwehr Hegge lud bei tollem Wetter zum 2. Oberallgäuer Kinderfeuerwehrtag ein. Zugleich wurde 30 Jahre Jugendfeuerwehr Hegge gefeiert. Dies war Anlass genug um den ganzen Tag rund ums Feuerwehrhaus zu feiern.

Die Böllerschützen Waltenhofen eröffneten das Fest. Das Vorstufenorchester Niedersonthofen spielte zum Auftakt ein Ständchen. Nach der Begrüßung durch Markus Tamler, Leiter der Kinderfeuerwehr Hegge, sowie Grußworten des 1. Bürgermeisters Eckhard Harscher, Kreisjugendfeuerwehrwart Florian Speigl und Kreisbrandinspektor (KBI) Hubert Speiser, durften die Teams der Kinderfeuerwehren Hegge, Bleichach und Lauben-Heising zu einem Parcours mit 12 unterschiedlichen Stationen starten.

Hier konnten sich die Mädchen und Buben unter anderem beim Gummistiefelweitwurf, Erste Hilfe, Mystic Box, Feuer löschen, Flammenbowling, Fahrzeugrennen, Ballrettung oder Laserschießen (das von den Schützenverein durchgeführt wurde) beweisen. Sehr gefragt war die Atemschutzstrecke, die extra für Kinder aufgebaut wurde und mit speziell dafür gebastelte „Atemschutzgeräten“ durchlaufen werden musste. Die Tischtennisabteilung des ASV Hegge bot zudem Ballspiele an der Tischtennisplatte an.

Parcours für Kinder beim Feuerwehrtag in Hegge

Die Alphornbläser Altusried leiteten dann den öffentlichen Teil des Feuerwehrtages in Hegge ein. Während die Kinder der Kinderfeuerwehren am Vormittag den Parcours für sich hatten, wurde er am Nachmittag für alle interessierte Kinder freigegeben und mit Laufkarten konnten sich bei jeder Aktion ein Stempel abgeholt werden. Wer eine volle Stempelkarte aufweisen konnte, durfte sich noch ein Geschenk als Erinnerung aussuchen.

Doch es gab nicht nur den Parcours, auch stand eine große Hüpfburg, die aussah wie ein Feuerwehrauto, auf dem Gelände der Feuerwehr und es wurde Kinderschminken angeboten. Die Rettungshundestaffel aus Waltenhofen besuchte das Fest mit vielen Hunden, die von den Kindern über Hindernisse geführt werden durften oder einfach nur gestreichelt werden wollten. Der Schützenverein bot Probeschießen im Schützenheim an.

Besonderes Fahrzeug als Besuchermagnet

Besonders war das „ Z6 FLF“ der Flughafenbundeswehr Laupheim. Hier war immer eine lange Schlange von Eltern und Kindern, die gerne einmal in so ein besonderes Fahrzeug sitzen wollten. Der ein oder andere durfte dann auch mal den Wasserwerfer betätigen.

Wie Speigl in seiner Ansprache erwähnte, war dies eine großartige Leistung einer tollen Dorfgemeinschaft. Denn ohne den Zusammenhalt und der Hilfe von den ansässigen Vereinen, die Vorarbeit der Vorstandschaft, allen aktiven Feuerwehrkameraden und Helfern sowie die Unterstützung durch Sponsoren wäre so ein Tag nicht durchführbar.

12 Stunden Anreise auf sich genommen

Der Leitsatz der Kinderfeuerwehr „Jede Hand kann Helfen“ hat sich hier zu 100 Prozent bewiesen. Ein ganzes Dorf war auf den Beinen. Ein ganz besonderer Gast kam dann auch noch: Hendrig der mit dem Zug über 12 Stunden gefahren ist, nur um am Fest teilzunehmen. Der Feuerwehrkamerad, der in seiner Feuerwehr den Rufnahmen „Hegge“ trägt, war so angetan von der Namensübereinstimmung das er kurzerhand die lange Reise auf sich nahm die FFW Hegge besuchte. kb

