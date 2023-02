Fridays For Future Kempten ruft zum globalen Klimastreik

Auch die Ortsgruppe Fridays For Future Kempten kündigt ihre Teilnahme am globalen Klimastreik an. (Archivbild)

Mit dem Hashtag #TomorrowIsTooLate

Fridays For Future Kempten kündigt die Teilnahme am globalen Klimastreik am Freitag den 03. März um 15 Uhr am Forum Allgäu an. Denn auch in Kempten sowie in ganz Bayern bliebe die Politik hinter den notwendigen Maßgaben zur Reduktion von Emissionen weit zurück, teilt Fridays For Future in einer Pressemitteilung mit, und ruft Menschen aus Kempten und Umgebung auf mit auf die Straße zu gehen und lautstark ein entschlossenes Handeln von Politikern in Kempten, Bayern, Berlin und der ganzen Welt einzufordern.

Für diesen Anlass haben sich erstmals mehrere Gruppen der Region mit Fridays For Future zusammengetan. Der Treffpunkt für den Klimastreik ist der August-Fischer-Platz vor dem Forum Allgäu um 15 Uhr. Dann startet der Demonstrationszug durch die Altstadt in Richtung Hildegardplatz. Dort wird um circa 16 Uhr eine kurze lösungsorientierte Kundgebung stattfinden, gefolgt von einem Klimamarkt und Infoständen von verschiedenen Klima- und Umweltgruppen der Region. Dies wird mit Musik und Tanz untermalt.

Die Ortsgruppe Fridays For Future Kaufbeuren trifft sich mit allen Demonstrierenden um 13 Uhr am Bahnhof in Kaufbeuren um gemeinsam nach Kempten zu fahren.