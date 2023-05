TSV Kottern muss bittere Niederlage hinnehmen

Von: Emanuele Domenico

Teilen

Dreimal landete der Ball am vergangenen Spieltag im Netz des TSV Kottern. © Eibner-Pressefoto

Kempten - Der TSV Kottern musste im Kampf um den Relegationsplatz für die Regionalliga am Freitagabend eine bittere Niederlage hinnehmen; gegen den FC Ismaning verloren die Allgäuer 2:3 (1:0) und haben damit nur noch minimale Chancen auf Tabellenplatz zwei.

Kottern startete gut in die Partie und hatte von Beginn an die Kontrolle über das Spielgeschehen. So war es auch nicht verwunderlich, dass die Hausherren in der 26. Minute durch Matthias Jocham in Führung gingen; nach einem Angriff schaffte es der Kotterner Kapitän den Ball im Kampf mit der Abwehr über die Linie zu drücken - 1:0 (26.). Kottern hatte noch Chancen zu erhöhen, aber es ging mit der knappen Führung in die Halbzeit.

Ismaning dreht das Spiel gegen den TSV Kottern nach der Pause

Zu Beginn der zweiten Halbzeit verlor der TSV Kottern etwas den Faden, so dass die Gäste Oberwasser bekamen. Praktisch aus dem Nichts gelang es Daniel Gaedke in der 54. Minute auszugleichen, 1:1. Nur drei Minuten später war es Yasin Yilmaz, der nach einem Kotterner Ballverlust im Mittelfeld, den Ball zum 1:2 einschob (57.).

Kottern zeigte sich wie beim zwischenzeitlichen 0:2 gegen den SV Kirchanschöring kämpferisch und stemmte sich gegen die Niederlage. Sie erspielten sich einige Möglichkeiten für den Ausgleich. Eine davon nutzte wieder Kapitän Jocham für den Ausgleich, 2:2 (74.).

Siegtor in der Schlussminute

Beide Mannschaften kämpften jetzt darum, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Ryohei Nishikawa war es am Ende, der nach einem Konter das 2:3 für Ismaning erzielte (90.). Damit ist den Gästen der vorzeitige sichere Klassenerhalt geglückt und der TSV Kottern hat durch den gleichzeitigen Sieg des FC Memmingen fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz – bei noch zwei ausstehenden Spielen.

„Wir wollten von Anfang an gegen den Ball arbeiten – das ist uns in Halbzeit eins nicht gelungen, da war Kottern besser. In Halbzeit zwei haben wir es besser gemacht, gingen in Führung. Doch Kottern kam nochmal heran und wir auch das nötige Spielglück, um – nach der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach auch verdient – als Sieger vom Platz zu gehen,“ zeigte sich Ismanings Trainer Mijo Stijepic glücklich über den Sieg.

„Am Einsatz lag es nicht“

„In der ersten Halbzeit haben die Jungs ein gutes Spiel gezeigt, da habe ich mir bis zur Halbzeitpause keine Sorgen gemacht. Wir hätten vielleicht sogar schon 2:0 führen können, kassieren dann durch einen Doppelschlag zwei Tore, gleichen aus und hatten die Chance zu erhöhen, kassieren dann aber durch einen Konter das 2:3. Trotzdem hat die Mannschaft bis zum Ende gekämpft und sich voll reingehängt – am Einsatz lag es definitiv nicht. Trotzdem sind wir geknickt über die Niederlage,“ so Kotterns Trainer Frank Wiblihauser nach dem Spiel.