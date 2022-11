Galeria Kaufhof Filialen schließen: Naht bereits die Rettung in Kempten?

Von: Helmut Hitscherich

Widersprüchliche Aussagen zur möglichen Zukunft des Standortes Kempten kursieren derzeit in den Medien. © Tröger

Kempten – Ein Drittel der Galeria Kaufhof Filialen sollen schließen. Was passiert mit dem Standort in Kempten?

Markus Schön, Inhaber des Onlinehandels-Unternehmens Buero.de will laut verschiedenen Medienberichten 47 Filialen der insolventen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen. Dem Nachrichtensender ntv.de liegt die Liste der Standorte vor, in welcher auch Kempten aufgeführt ist. Andere Quellen haben Kempten nicht gelistet. Das Unternehmen hatte, wie bekannt, vergangene Woche Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz kündigte harte Einschnitte an. Nur ein harter Kern werde von den Kaufhäusern übrigbleiben, sagte er. Dabei werde es unter den 17.400 Beschäftigten auch Kündigungen geben.

Büro.de ist ein online Handel für Büro- und Schulbedarf. Mit der vorhandenen Expertise sieht man sich auch als ein optimaler Partner für alle Bürofragen. Dies reicht von Schulbedarf für Kinder über den privaten Schreibtisch bis hin zu vollständigen Home-Office-Lösungen mit digitalisierten Strukturen. Ferner gehören Spiele und bunte Sachen für die Kita-Kinder bis hin zu modischen Rucksäcken und hochwertigen Stiften zum Angebot. Insgesamt werden derzeit 60.000 Artikel angeboten. Mit der Übernahme der Filialen erhofft sich Schön Wachstum für sein eigenes Unternehmen. „Ich bin überzeugt, dass das Warenhauskonzept in mittelgroßen Städten Zukunft hat und wir dort Warenhauserlebnisse schaffen können wie früher“, sagte der 48jährige dem Onlineportal Businessinsider. Die Warenhäuser sollen als solche weiterbetrieben und die Mitarbeiter gehalten werden, falls er den Zuschlag erhält.

Wird die Galeria Kaufhof Filiale in Kempten von Buero.de übernommen?

Bisher hatte Schön mit Warenhäusern wenig zu tun. Seit 2019 ist er neben buero.de Geschäftsführer der Schön & Co. GmbH, die Vermögen verwaltet, hat der Businessinsider herausgefunden. 2020 erwirtschaftete die Firma einen Gewinn von rund 119.000 Euro. Der Sanierungsxperte Geiwitz will zunächst Gespräche mit den Vermietern führen. Dabei geht es nicht nur um die Miete, sondern um die Flächennutzung, nötige energetische Sanierungen oder Modernisierungs- und Baumaßnahmen. Davon sei besonders abhängig, ob ein Standort erhalten bleiben könne, hieß es. In Kürze soll ein persönliches Treffen zwischen dem Insolvenzverwalter von Galeria Karstadt Kaufhof Arndt Geiwitz und dem Buero.de-Chef Schön stattfinden. Das bestätigte ein Sprecher von Galeria Karstadt Kaufhof gegenüber der Tagesschau. Schön hat nach eigenen Angaben bereits ein Konzept für die Kaufhaus-Standorte entwickelt.

Der Impuls für das Angebot sei, den Vollsortimenter Galeria Karstadt Kaufhof mit der Internet-Expertise des Online-Händlers zu kombinieren und die Warenpräsentation zu überarbeiten. „Starke Marken entstehen in den Innenstädten“, sagte der Unternehmer. Professor Dr. Oliver Janz für Betriebswirtschaft und Handel von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, in Heilbronn zweifelt in einem Interview vom 07.11.2022 im Deutschland Funk, die notwendige Kompetenz von buero.de an. „Die Galeria Kaufhäuser haben 8.000 bis 9.000 Quadratmeter Fläche. Die kann man mit Schreibwaren nicht füllen. Modesortimente, Uhren, Schmuck, Parfümerie. Man benötigt die gesamte Breite eines Warenhauses mit einem starken Modeschwerpunkt. Ich bin mir nicht sicher ob das gelingt