Kunden bedauern Schließung

Galeria Kaufhof Kempten: Kundgebung mit Mitarbeitenden sowie Kundinnen und Kunden

Von: Helmut Hitscherich

Teilen

Betriebsratsvorsitzender Ewald Köpf bei seiner Ansprache vor dem Galeria-Gebäude in Kempten. © Hitscherich

Kempten - Am frühen Donnerstagmorgen folgten die Belegschaft und ehemalige Angestellte des Kaufhauseses sowie circa 50 Kundinnen und Kunden dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi, für den Erhalt des Kaufhauses „Flagge“ zu zeigen.

Auf dem Boden war ein riesiges Herz aufgemalt, an dessen Konturen sich die Beschäftigten aufstellten. Das Motto der Kundgebung: „Wir sind die Menschen bei Galeria. Wir kämpfen für unsere Zukunft in Kempten.“ An der Kundgebung nahmen neben Oberbürgermeister Thomas Kiechle auch MdB Susanne Ferschl (Die Linke) teil. Ferner Stadträte der Freien Wähler (Andreas Kibler, Thomas Landerer und Joachim Saukel). Eröffnet wurde die Kundgebung von Manuela Karm, Verdi Gewerkschaftssekretärin für Handel und Soziales. „Wir haben Gespräche mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und dem Insolvenzverwalter geführt, wie das Kaufhaus erhalten bleiben kann. Dieses Traditionskaufhaus ist ein Kundenmagnet. In einer 13 minütigen Telefonkonferenz am 13. März der Belegschaft die Schließung mitzuteilen, ist eine Schande. So kann man mit dem Personal nicht rumspringen. Wir werden die Beschäftigten solidarisch begleiten.“

Verdi Bezirksgeschäftsführer Werner Röll: „Wenn ich ehrlich bin, macht mir das keinen Spaß heute hier zu sein, über diese Entscheidung bin ich stinksauer. Es geht nur noch um Kohle.“ Er erinnerte daran, dass bei der Eröffnung des Kaufhauses 400 Menschen beschäftigt waren. „In den letzten Jahren haben hochbezahlte Manager den Karren an die Wand gefahren und sind mit Millionenabfindungen ausgeschieden. Ihr habt auf Gehalt verzichtet um den Laden zu retten. Und dann das.“

Kundgebung vor Galeria Kaufhof in Kempten: „Die hohe Miete war der Sargnagel“

Oberbürgermeister Thomas Kiechle erklärte, dass er viele Gespräche mit den Eigentümern und der Geschäftsleitung zum Erhalt des Kaufhauses geführt habe. „Es ist nicht stimmig was geschehen ist. Leider habe ich keinen Einfluss gehabt. Die Gespräche mit Mieter und Eigentümer waren nicht fruchtbar. Das Haus wurde gut geführt und das ist das Perverse. Die hohe Miete war der Sargnagel. Wäre das Eigentum und Haus in einer Hand, wäre das so wohl nicht gekommen. Sollte es zur endgültigen Schließung kommen, dann muss es eine anderweitige Nutzung an dieser Stelle geben. Auch eine städtische Nutzung wäre zu überdenken. Ich bin offen und ehrlich, die Chance Galeria zu erhalten ist gering. Ich nutze aber jeden Strohhalm, der sich mir bietet“.



Der Betriebsratsvorsitzende Ewald Köpf redete dann Tacheles. „Die Überbringung der Nachricht am 13. März war in ihrer Art und Weise schrecklich. Es kann nicht sein, dass innerhalb weniger Minuten die Belegschaft vor vollendete Tatsachen gestellt wird.“ Der Wechsel der Eigentümer und der damit verbundene Tarifausstieg sowie die Insolvenz wurde von ihm ebenfalls angeklagt. „Die Leidtragenden sind das Personal, das auch noch Lohnverzicht macht. René Benko, Eigentümer der Signa Holding GmbH, der 2018 Galeria Kaufhof übernahm, hat zum Erhalt des Hauses keinerlei Maßnahmen getroffen.“ Aus seiner Sicht ist es schrecklich, dass das Kaufhaus zumacht. „Es ist ein Herzstück von Kempten. (...) Innerhalb weniger Tage haben wir über 1.500 Zustimmungen für den Erhalt des Kaufhauses erhalten. Am Donnerstag (Anm. d. Red. 16. März) war ich in Essen und wollte wissen, warum unser Kaufhaus geschlossen werden soll. Wir haben nichts falsch gemacht. Die Zahlen sind stimmig, so die Auskunft. Aber die Miete sei zu hoch. Vor 2018 gab es schon die ersten Auslagerungen. Dann kam Benko und die Insolvenz“. Köpf informierte auch darüber, dass die Kündigungen zum April ausgesprochen werden. Der Sozialplan, den man ohne juristisches Verständnis nicht verstehe, umfasse 130 Seiten. Man werde sich entsprechende Beratung einholen. Er hoffe allerdings, dass eine Mietverringerung noch möglich sei und Galeria dann weiterhin in Kempten bleibt.

Kunden bedauern Schließung

Für Rainer Betz (Kempten) ist es ganz wichtig, dass Galeria nicht zu macht. „Man kann alles was man für den täglichen Bedarf benötigt kaufen. Die Leitung hat nichts unternommen, um das Haus attraktiver zu machen. Im Gegenteil: das Restaurant, der Supermarkt, das Café wurden geschlossen.“



Maria Maier und Barbara Wenzel (Kempten) bedauern die Schließung. „Es ist schade, es hat alles gegeben. Ältere Menschen konnten mit dem Bus bis vor das Kaufhaus fahren, wo sollen die in Zukunft hingehen?“



Für etliche Beschäftigte gab es seitens des Eigentümers keine Bereitschaft mehr in den Standort zu investieren. Das Verschwinden des Lebensmittelmarkts und des Restaurants seien erste Anzeichen gewesen, dass etwas nicht stimmt. Ebenso die vielen Leerstände. „Wir durften eigentlich auch nicht viel sagen.“ Einige der Befragten gaben an, sich bereits anderweitig umgeschaut zu haben. „In vielen Geschäften wird Verkaufspersonal gesucht. Ja es wird eine Umstellung sein, aber das packen wir.“ Andere wiederum fühlten sich auf den Arm genommen: „Wir verzichten auf Lohn, weil man uns gesagt hat ‚Das ist notwendig um das Kaufhaus zu retten‘ und dann das“.