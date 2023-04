Gedenktag: Erinnerung an die Opfer des Holocausts (auch) in Kempten

Von: Elisabeth Brock

Teilen

Die Klasse 10c der Maria-Ward-Schule auf dem jüdischen Friedhof beim Gedenken an die Kemptener Opfer der nationalsozialistischen Terrorherrschaft. © Brock

Kempten – Fast zur gleichen Zeit wie in Israel, wo jeden 19. April das öffentliche Leben in Erinnerung an die Toten der Judenvernichtung in der NS-Zeit für einige Minuten stillsteht, versammelten sich Schülerinnen der Maria-Ward-Schule zum Gedenken am jüdischen Friedhof in Kempten. Sie waren wohl vorbereitet, hatten Lieder, Psalmen, Musikstücke und Gedichte einstudiert und sich offenbar intensiv mit den Biographien der Kemptener Opfer beschäftigt.

Fast zur gleichen Zeit wie in Israel, wo jeden 19. April das öffentliche Leben in Erinnerung an die Toten der Judenvernichtung in der NS-Zeit für einige Minuten stillsteht, versammelten sich Schülerinnen der Maria-Ward-Schule zum Gedenken am jüdischen Friedhof in Kempten. Sie waren wohl vorbereitet, hatten Lieder, Psalmen, Musikstücke und Gedichte einstudiert und sich offenbar intensiv mit den Biographien der Kemptener Opfer beschäftigt. Luis Kornes von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft wies in der Begrüßung darauf hin, dass die junge Generation zwar an der Katastrophe der Shoa unschuldig sei.

Sie stünden als Deutsche dennoch in der Verantwortung und müssten sich mit den unfassbaren Tatsachen auseinandersetzen. „Zu viele wollten damals das Böse nicht sehen“, so Kornes. Er verwies auf Amon Göth, den Kommandanten des KZ Plaszów, der sich einen Spaß daraus machte, auf Gefangene zu schießen und Hunde auf sie zu hetzen. Aber auch im Allgäu gab es bereits vor der Nazi-Zeit Schilder an Alpenvereinshütten mit der Aufschrift „Für Hunde und Juden verboten“ und in den Ortschaften den Appell „Unser Dorf soll judenfrei werden.“

Erinnerung an die Opfer des Holocausts in Kempten

Inzwischen wurden in Kempten, wie in ganz Europa sog. „Stolpersteine“ mit den Namen verschleppter und ermordeter Jüdinnen und Juden verlegt. Sie sind Erinnerungsorte und Mahnung, die Stimme gegen jede Form der Unterdrückung zu erheben. Oberbürgermeister Thomas Kiechle fragte nach den Wurzeln des Nazi-Denkens: Rassismus, verrohte Sprache, Verneinen der Vernunft, Angriffe auf die Demokratie. „Wir müssen dann einschreiten und Lehren aus dem Geschehenen ziehen“, so der OB an die Schülerinnen, und: „Ihr habt den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt – ins Recht gerückt, ihnen Würde und Ehre zurückgegeben.“ Die beeindruckende Gedenkveranstaltung wurde bereichert durch Werke der jungen Dichterin Ilse Weber, die sie im KZ Theresienstadt geschaffen hat

Ilse Weber „Wann wohl das Leid ein Ende hat“ ist der Titel des Buchs, in dem die Briefe und Gedichte von Ilse Weber aus Theresienstadt versammelt sind. Sie konnten durch eine Verkettung von Zufällen gerettet werden. Ilse Weber wurde 1942 mit ihrem jüngeren Sohn nach Theresienstadt deportiert und mit ihm 1944 in Auschwitz ermordet. Das Werk ist im Hanser Verlag erschienen, hat 348 Seiten und kostet 25 Euro.

Ihre Musik und Trostgesänge aus der Kinderkrankenstube dort waren berührend und dem traurigen Anlass angemessen. Für den abschließenden Rundgang durch den Friedhof hatten die Mädchen je einen kleinen Stein mitgebracht, den sie, dem schönen jüdischen Brauch gemäß, auf den Grabsteinen ablegten.

Kommentar von Elisabeth Brock:

„An dieser Gedenkveranstaltung nahm genau eine Person teil, die keine gestaltende oder offizielle Funktion hatte. Hier sind also neue Ideen gefragt! Wurden z.B. auch Asylhelferkreise, sozial und kommunalpolitisch engagierte Vereine und Persönlichkeiten direkt eingeladen? Eine Kurznotiz in den Printmedien genügt offenbar nicht. Vielleicht wäre eine Nachmittagsstunde für manche Leute günstiger? Kann die Organisation jährlich rotieren und finden sich neben der Maria-Ward-Schule weitere Schulen, die sich dem Thema verpflichtet fühlen? Wie fast stets bei solchen Erinnerungen an die Shoa wurde versäumt, auf die Tatsache hinzuweisen, dass der tödliche Judenhass auch christliche Wurzeln hat. Ich hoffe, dass die Mädchen der katholischen Maria-Ward-Schule wenigstens bei der Vorbereitung davon erfahren haben.“