Erinnerung und Mahnung

Gedenktag „Jom haScho’a“: Kemptens Oberbürgermeister gedenkt der jüdischen NS-Opfer

Von: Susanne Lüderitz

Zur Gedenkfeier waren Oberbürgermeister Thomas Kiechle (von rechts), Waltraud Kornes, Alois Kornes, 3. Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Memmingen-Kempten-Allgäu und Sozialreferent Thomas Baier-Regnery gekommen. In dem Eimer finden sich die Steine, die die Anwesenden später auf die Grabmäler legten. © Susanne Lüderitz

Kempten – Letzten Donnerstag am jüdischen Gedenktag „Jom haScho’a“ wurde auch in Kempten dem Holocaust und dem Widerstand gegen die Naziverbrechen gedacht.

Kempten, 10 Uhr: Die Sirenen heulen. Autos und Fußgänger bleiben stehen. Den ganzen Tag flattern die Fahnen auf Halbmast. Und schon seit dem Vorabend leuchten sechs Kerzen. An „Jom haScho’a“ gedenken die Menschen jüdischen Glaubens dem Holocaust und dem Widerstand gegen die Naziverbrechen. In Israel ist der Tag ein nationaler Feier- und Gedenktag. Auch in Kempten fand am Donnerstag eine Gedenkstunde statt – in kleinem, aber feierlichem Rahmen.

Brief eines Kemptener Juden

„Eine Kartoffel ist ein großes Wertstück … Wir danken, wenn wieder einer tot ist … Es wurde ein großes Bad eingerichtet. Die zu Skeletten abgemagerten Leute freuen sich darüber.“ Alois Kornes, 3. Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Memmingen-Kempten-Allgäu las aus einem Brief, den ein jüdischer Bürger aus Kempten verfasst hatte. Seine letzte bekannte Station war Piaski bei Lublin in Polen, wo die Gefangenen ein sumpfiges Gebiet trockenlegen mussten und täglich acht bis zehn Stunden im Wasser standen – besaugt von unzähligen Blutegeln. In Piaski starben auch andere Kemptener. Waltraud Kornes nannte einzeln die Namen der im KZ Ermordeten.



Auch Oberbürgermeister Thomas Kiechle war zur Gedenkstunde auf den Jüdischen Friedhof gekommen. „Hinter den Namen stehen immer menschliche Schicksale“, sagte er, „das Eintreten für den Frieden, gegen Ausgrenzung und für die Menschenrechte ist immer das Gebot der Stunde!“ Denn der Friede sei zerbrechlich, schlug er den Bogen zum Krieg in der Ukraine.

Erinnerung und Mahnung

Wie Kornes sprach sich Kiechle dafür aus, die kommenden Gedenkveranstaltungen wieder zusammen mit Schülerinnen und Schülern zu begehen. „Wie hätten wir gehandelt?“ Diese Frage müsse sich jeder stellen, so der OB.



Um die Toten zu ehren, legten alle Anwesenden kleine Steine auf die Grabsteine, wie im Judentum üblich. Etwa 30 Gräber und Gedenktafeln finden sich heute auf dem Jüdischen Friedhof. Er liegt, von einer Hecke versteckt, am Rand des Katholischen Friedhofs am Gottesackerweg. „Jüdische Gräber werden nicht aufgelassen nach 15 Jahren“, erklärt Kornes am Rand der Veranstaltung. Sie gelten „bis zum jüngsten Tag.“ Seit 1981 ist der Friedhof für Begräbnisse geschlossen.