Geflügelpest entdeckt: Infizierte Möwen in Kempten gefunden

Von: Sofia-Leonie Wiethaler

Bei vier verendeten Lachmöwen aus der Kolonie der Wildvogelpopulation am Schwabelsberger Weiher wurde Geflügelpest festgestellt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Lee Torrens

Kempten/Oberallgäu – Am 3. Mai sammelte das hiesige Veterinäramt vier verendete Lachmöwen aus der Kolonie der Wildvogelpopulation am Schwabelsberger Weiher ein und sendete diese wegen Verdachts auf Geflügelpest an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Der Verdacht bestätigte sich. Am Sonntag, 21. Mai, wurden nun auch einige verendete Krähen und ein Spatz im Kemptener Stadtpark gefunden.

Bislang wurde im Oberallgäu und den angrenzenden Landkreisen ausschließlich wildlebendes Geflügel, das an der Geflügelpest verendete, entdeckt. Laut der jüngsten Risikoeinschätzung des Friedrich-Löffler-Instituts habe sich in ganz Mitteldeutschland eine ganzjährige Seuchenverbreitung, die während der Vogelzüge im Herbst und Frühling zusätzlich befeuert werde, unter Wildvögeln manifestiert. Deshalb gilt es, privat oder gewerblich gehaltenes Geflügel bestmöglich vor einer Ansteckung zu schützen. Dazu ist die Einhaltung der mit Allgemeinverfügung vom 24. November 2022 angeordneten und bekanntgegebenen Präventions- und Biosicherheitsmaßnahmen entscheidend. Dies gilt besonders für Geflügelhaltungen mit Auslauf und für Freilandhaltungen, bei denen Kontaktmöglichkeiten des Haus- und Nutzgeflügels zu Wildvögeln bestehen.

Die erlassenen, erhöhten Biosicherheitsmaßnahmen

1. Halter von Geflügel und/oder in Gefangenschaft gehaltener Vögel im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 oder Nr. 10 VO (EU) 2016/429 in der kreisfreien Stadt Kempten bis einschließlich 1.000 Tieren haben sicherzustellen, dass

- die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte der Tiere gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, die Ställe oder die sonstigen Standorte der Tiere von betriebsfremden Personen nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden und dass diese Personen die Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach Verlassen des Stalles oder sonstigen Standorts der Tiere unverzüglich ablegen

- Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Einwegschutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird,

- nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 die dazu eingesetzten Gerätschaften und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstallung die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden,

- betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der ViehVerkV unmittelbar nach Abschluss eines Transports der Tiere auf einem befestigten Platz gereinigt und desinfiziert werden,

- Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Haltung von Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltener Vögel im Sinne der Nr. 1 eingesetzt und

aa) in mehreren Ställen oder

bb) von mehreren Betrieben gemeinsam

- benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall oder, in den Fällen des Buchstaben bb), im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden,

- eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber Aufzeichnungen gemacht werden,

- der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung verendeter Tiere nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert wird oder werden,

- eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrichtung zum Wechseln und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird.

2. Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 VO (EU) 2016/429 und/oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne des Artikel 4 Nr. 10 VO (EU) 2016/429, ausgenommen Tauben, verkauft, gehandelt oder zur Schau gestellt werden, sind in der Stadt Kempten verboten.

3. Für Wildvögel im Sinne des Art. 4 Nr. 8 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflügelpest-Verordnung (hierunter fallen: Hühnervögel, Enten, Gänse, Schwäne, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentaucher-artige oder Schreitvögel) gilt ein allgemeines Fütterungsverbot im gesamten Gebiet der Stadt Kempten.

Auf das durchgehend gültige, städtische Taubenfütterungsverbot wird ebenfalls hingewiesen.