„Geisterradler gefährden!“: Stadt Kempten, Polizei und ADFC starten Kampagne

Von: Lutz Bäucker

Gemeinsame Aktion von Stadt, Polizei und ADFC: Polizeikommissar Lukas Rösch stoppt auf dem „falschen“ Radweg am Adenauerring zwei „Geisterradler“. © Bäucker

Kempten - Jetzt gehen Stadt, Polizei und der ADFC Kempten-Oberallgäu mit einer gemeinsamen Aktion gegen Geisterradler vor.

Falschfahrer auf zwei Reifen sind ein Problem. Etwa jeder fünfte deutsche Radler benutzt Radwege in falscher Richtung, jeder zehnte schwere Unfall mit Radfahrern wird von „Geisterradlern“ verursacht. Und diese Unfälle enden meist mit schwersten Verletzungen. Auch in der Stadt Kempten ist das so: Von insgesamt 362 Unfällen mit Radlerbeteiligung in den vergangenen drei Jahren gehen 32 aufs Konto der Falschfahrer. Jetzt gehen Stadt, Polizei und der ADFC Kempten-Oberallgäu mit einer gemeinsamen Aktion dagegen vor.

Das erste Warnschild in grellem Rot und mit einem radelnden weißen Gespenst hängt am Adenauerring unweit der Kreuzung Lindauer Straße: „Geisterradler gefährden!“, ruft es und streckt den Falschfahrern, die auf der falschen Spur bergab rollen wollen, die rote Handfläche entgegen. „Ja“, nickt Mobilitätsmanager Stefan Sommerfeld, „wir möchten damit das Bewusstsein für dieses Problem schärfen und alle Kemptener für die Gefahr sensibilisieren.“ Für die Polizei stellt Kommissar Lukas Rösch von der Inspektion Kempten fest: „Immer wieder werden wir zu schweren Zusammenstößen zwischen Radfahrern gerufen und sehen dort schwere Personenschäden.“

Kempten: Aktion gegen Geisterradler - Weitere Schilder bereits bestellt

Unklare Beschilderung, Bequemlichkeit und Hektik sind Gründe für die Menschen, in falscher Richtung zu radeln. „Kempten ist an vielen Stellen immer noch nicht ideal fürs Fahrradfahren“, räumt Sommerfeld ein, „aber wir sind dabei, die Stadt entsprechend umzugestalten. Dazu gehört auch diese Aktion gegen die Geisterradler!“ In Memmingen (seit 2018) und München (seit 2022) laufen ähnliche Kampagnen, dort wächst das Problembewusstsein. „Wir möchten damit erstens an alle Radfahrer appellieren, sich regelkonform zu verhalten“, so Josef Böck und Peter Walcher vom ADFC Kempten-Oberallgäu, „und zweitens wäre es schön, damit die gegenseitige Rücksicht aller Verkehrsteilnehmer zu fördern.“

Aktuell hängen die markanten Warnschilder an drei besonders für „Geister“ anfälligen Stellen im Stadtgebiet, weitere Schilder sind bereits bestellt. Ihre Standorte werden immer wieder verändert, um möglichst viele Kemptener Falschfahrer ansprechen zu können. „Wir kontrollieren vorerst nicht gezielt“, sagt Polizeikommissar Rösch, „aber Fahren in falscher Richtung kann für Geisterradler teuer werden – es drohen Bußgelder bis zu 55 Euro!“