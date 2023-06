Geldsegen im Bahnhofsgarten der IG OMa in Waltenhofen

Von: Christine Tröger

IG OMa-Vorsitzende Elke Herrmann (Mitte) nimmt den Ehrenamtspreis 2023 der Versicherungskammer Stiftung für die Region Schwaben aus Händen von Franz Kränzler (Vorstandsmitglied der Versicherungskammer Stiftung) und Regierungspräsidentin von Schwaben Barbara Schretter entgegen. © Tröger

Waltenhofen/Oberdorf – Ehrenamtspreis für die IG OMa in Martinszell: „Hey Oma, was hast du nur für große Ohren ...“ sangen Tim & Puk in Anlehnung an „Rotkäppchen“. Dass es sich nicht um den Originaltext der Gebrüder handelte, wurde spätestens bei „heute ist schon wieder Preisverleihung bei uns im Bahnhofsgarten“ klar. Und die fand tatsächlich auch mit „großem Bahnhof“ statt.

Im Bahnhofsgarten lässt sich gut feiern – auch die Verleihung des Ehrenamtspreises, die mit heiteren Klängen von Tim & Puk begleitet wurde. © Tröger

Denn nicht nur Waltenhofens 3. Bürgermeisterin Ulrike Hitzler und der stellvertretende Oberallgäuer Landrat Roman Haugg hatten sich dafür im Bahnhofsgarten der IG OMa eingefunden. Auch die Regierungspräsidentin von Schwaben Barbara Schretter höchstpersönlich war angereist, um sich in Grußwort-Redner einzureihen.

Fast schon routiniert klang die 1. Vorsitzende des bürgerschaftlichen Vereins IG OMa Elke Herrmann, als sie lachend sagte: „Es ist nicht unser erster Preis und hoffentlich auch nicht unser letzter.“ Ausgeschrieben war der „Ehrenamtspreis 2023 der Versicherungskammer Stiftung für die Region Schwaben“ unter „Gesellschaft im Wandel – Ehrenamt im Wandel“, dotiert mit insgesamt 43.000 Euro, die an acht Preisträger, je einer pro Regierungsbezirk in Bayern sowie in der Pfalz, mit einem Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro verteilt werden. Die Bewerbung der IG OMa hatte Hitzler eingereicht.



„Besessenheit zum Wandel“ bei der IG OMa

Herrmann versicherte, dass bei der vor zehn Jahren gegründeten IG OMa „geradezu eine Besessenheit zum Wandel“ herrsche und viele Menschen mit an Bord seien. Vielleicht bräuchte es an anderen Orten einfach auch solche Möglichkeiten, sah sie in dieser Umtriebigkeit einen Schlüssel für ehrenamtliches Engagement. Um Projekte wie jetzt neu die Digitale Sprechstunde für Senioren – allerdings bei einem Nokia-Klapphandy aus den 1990er Jahren Internet aufspielen „können nicht einmal wir“ – „brauchen wir solche Preise“.



Laut Franz Kränzler, Vorstandsmitglied der Versicherungskammer Stiftung, ist es der Stiftung sehr wichtig, Menschen aus unterschiedlichen Bereichen des Lebens zum Austausch zusammen zu bringen und den „vielfältigen Ausprägungen bürgerlichen Engagements unsere Anerkennung auszusprechen“.

Viele Kandidaten zur Wahl

Die Entscheidung sei „sehr knapp ausgefallen“, da „sehr viele, sehr gute Projekte“ eingereicht worden seien, allein in Schwaben 32 aus den Bereichen Soziales, Natur sowie von verschiedenen Rettungsorganisationen. Bei der IG OMa sei u.a. ausschlaggebend gewesen, dass sie für die Bevölkerung des Dorfes ein Angebot schaffe und sich als Organisation selbst reflektiere und weiterentwickle.