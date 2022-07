„Ihr müsst alles für den Erhalt des Bades tun!“

Wird das Freibad in Seltmans bald geschlossen?

Von: Lutz Bäucker

Teilen

Das Freibad in Seltmans steht vor der Schließung. Bis Ende der Badesaison 2022 hat es noch geöffnet. © Lutz Bäucker

Weitnau/Sibratshofen/Seltmans – Die Behörden machen Druck: Wegen erheblicher Mängel soll das Freibad in Seltmans geschlossen werden. Die Bürger sind vehement dagegen.

Florian Schmid hatte die richtige Ahnung: „Das wird die unangenehmste Sitzung meiner bisherigen Amtszeit“, orakelte der seit 2020 amtierende Bürgermeister. Am vergangenen Mittwoch stand nur ein Thema auf der Tagesordnung des Marktgemeinderates Weitnau: das Freibad in Seltmans. Ein Thema, das die Bürger zuhauf in den Dorfsaal trieb, ausgestattet mit Transparenten, scharfen Argumenten und ganz viel Herzblut: „Unser Freibad darf nicht sterben“, so der Tenor, „das wäre eine Kata­strophe für die Gemeinde und ihre Menschen!“

Der Grund für die teilweise heftige Diskussion: das rund 70 Jahre alte Bad ist leck, viele Rohre marode, tagtäglich versickern offenbar 50.000 Liter Badewasser im Boden, das kostet einen Haufen Geld, die zuständigen Behörden machen der Gemeindeverwaltung Druck und fordern eine Änderung der gegenwärtigen Situation. „Wir haben akuten Handlungsbedarf!“, mahnte ein sichtlich gestresster Florian Schmid.

Ortstermin im Freibad Selt­mans, zwei Stunden vor Beginn der Sitzung: Kinder quieken, Eltern liegen entspannt im Schatten, im glasklaren Beckenwasser ziehen ältere Damen, junge Business-Men und ein Vater mit Tochter ihre Bahnen.

Das Freibad als gesellschaftlicher Treffpunkt

„Einfach herrlich, dass wir so ein schönes idyllisches Bad haben“, schwärmt eine Mutter auf der Liegewiese, „darum beneiden uns viele andere Gemeinden.“ Ihre Nachbarin auf dem breiten Badetuch nickt: „Das Bad ist der gesellschafltliche Treffpunkt hier, da kommen die Alten aus dem Seniorenheim, die jungen Familien aus den Neubaugebieten, unsere Schüler lernen hier schwimmen, die Urlauber erfrischen sich nach ihren Wander- und Radltouren.“ Niklas, Emanuel und Felix sind gerade auf dem Sprung ins frische Wasser: „Das Bad ist supi! Sch …, äh, schade, dass es geschlossen werden soll.“ Drei Euro kostet der Spaß für Erwachsene, Kinder und Schüler die Hälfte. Seit Menschengedenken in Weitnau und drumherum der Inbegriff für Sommer, Spaß und Schwimmen.

Versäumnisse müssen jetzt ausgebadet werden

„Der Blick zurück hilft uns jetzt nicht weiter“, mahnt der Bürgermeister. Schmid lässt Zahlen, Fotos und Kurven auf die Projektionswand des Sibratshofener Dorfsaals werfen. Sie zeigen: Das Bad ist nicht ganz dicht. Eine Folge jahrzehntelangen Abwartens, Hoffens und Nicht-Inves­tierens. Das Freibad als Geldgrab für eine sowieso nicht übermäßig solvente Kommune. Schmid muss die Politik seiner Vorgänger jetzt buchstäblich ausbaden.

Alexander Streicher war bis 2020 einer von ihnen. Er wehrt sich vehement dagegen, er und sein damaliger Gemeinderat hätten zu wenig für den Erhalt des beliebten Bades getan. Verschwommene Unterwasserbilder aus dem Jahr 2013 zeigen: Schon damals gab es kaputte Rohre, lief Wasser auf und davon. Grünen-Gemeinderat Sebastian Danner hakt nach, gibt seiner Verwunderung über die inkonsequente Behandlung der „Causa Freibad“ immer wieder Ausdruck.



„Ihr müsst alles für den Erhalt des Bades tun!“

Nach einer guten halben Stunde können viele Bürger nicht mehr an sich halten. Lautstark artikulieren sie ihren Unmut , Gerüchte über die angeblich bevorstehende sofortige Schließung des Bades machen im überhitzten Saal die Runde: „Ich erwarte von Gemeinderat und Bürgermeister, dass sie umgehend alles Menschenmögliche für den Erhalt tun!“, zischt einer aus den eng besetzten Reihen scharf ins Mikrofon. „Das muss Ihnen eine Herzensangelegenheit sein!“, ruft eine Frau Richtung Bürgermeister.

Schützenhilfe kommt von Manuela Müller-Gaßner, die für Seltmans im Gemeinderat sitzt: „Das Freibad ist die einzige gemeinsame Einrichtung für unseren Ortsteil, mehr als 500 Bürger haben hier für den Erhalt des Bades unterschrieben“, sagt sie und überreicht Florian Schmid einen großen dicken Umschlag. Die Stimmung wird hitziger, die Beiträge lauter. „Wir müssen uns dieses Bad einfach leisten“, fordert ein älterer Mann und der Sportsvereinsvorsitzende gibt zu bedenken: „Wo sollen unsere Kinder Schwimmen lernen? In einem moorig-dunklen Weiher bestimmt nicht.“

Ämter machen Druck auf Weitnau

Nach zwei Stunden verordnet der Bürgermeister dem Saal eine „Abkühlungspause“. Die Zuschauer diskutieren heftig: Wird Seltmans sofort dicht gemacht, gibt es überhaupt noch eine Zukunft,wie kann es sein, dass seit Jahren Wasser versickert, ohne dass man bis heute genau weiß, wie und wo das passiert?

Schmid redet ernst und leise mit seinen Gemeinderäten. Landratsamt, Gesundheitsamt, Wasserwirtschaftsamt, sie alle sitzen ihm im Nacken, verweisen auf die Vorschriften, rufen nach Abhilfe. Gemeinderätin Susanne Albrecht sagt: „Ich würde das Bad schließen, schon die Gnadenfrist für diese letzte Saison heuer hat bei mir Bauchgrimmen ausgelöst.“

Bürger wollen kämpfen

Im September soll final über die Zukunft des Freibadstandortes direkt neben der B12 entschieden werden. Alternativen wie ein Naturbadeteich stoßen in der Bevölkerung auf deutliche Ablehnung, sie will ihr Kleinod behalten: „Ich werde jetzt mal bei unseren Gewerbebetrieben sondieren, wie es da mit der Spendenbereitschaft aussieht“, gibt sich eine Mutter kämpferisch. „Wir würden sofort jede einen Hunderter geben“, ruft eine Gruppe junger Frauen.

Ein Neubau bzw. die Generalsanierung dürfte die finanziellen Grenzen der Marktgemeinde sprengen. Unklar ist die Höhe einer möglichen Förderung durch den Freistaat, rund 25 bis 30 Prozent könnte der Zuschuss betragen.

Freibad Seltmans geöffnet bis Saisonschluss

Nach zehn Minuten Abkühlung ergreift Bürgermeister Schmid das Mikrofon: „Wir sind nicht verpflichtet, heute Abend einen Beschluss zu fassen“, erklärt er nüchtern, „kommen Sie alle gut nach Hause!“ Und Gemeinderätin Ulrita Holz ruft den Bürgern noch zu: „Das Freibad ist dazu da, besucht zu werden. Also – auf geht’s!“



Bis zum Ende der Badesaison 2022 hat das Freibad Seltmans auf jeden Fall noch geöffnet, bei schönem Wetter täglich von 9.30 bis 20 Uhr. Ab 17 Uhr kostet die Eintrittskarte zwei Euro.