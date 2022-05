Gemütlich bei Rot über die Ampel bei der zweiten Kemptener „Rad-Ringfahrt“

Von: Lutz Bäucker

Ein ganzer Radlwurm: Die Teilnehmer kamen aus allen Ecken des Umlandes und der Stadt zur „ampelfreien“ Rad-Ringfahrt. © Helga Fendt

Kempten - Radlfrühling auf dem Ring: Ein Sonntag im Zeichen des Fahrrades: Knapp 620 Radlerinnen und Radler rollten bei der zweiten „Rad-Ringfahrt“ des ADFC Kempten-Oberallgäu gemütlich über den für Autos halbseitig gesperrten Ring und demonstrierten für mehr Platz und sichere Wege für den Radverkehr.

Radfahrer aller Alters- und Gesellschaftsgruppen genossen die freie Fahrt über rote Ampeln und große Kreuzungen, die Polizei sicherte den bunten Radlwurm mit Motorrädern und Einsatzwagen.

Tiefbauamtsleiter zeigt Rad

Sie kamen aus Betzigau und Kottern, Krugzell und Rettenberg und natürlich aus Kempten: viele Familien mit Kindern in Lastenfahrrädern oder auf süßen Kleinsträdern, Grüppchen junger Leute mit phantasievoll bemalten Helmen, ein rüstiges Rentnerehepaar auf Pedelecs, Tiefbauamts-Chef Markus Wiedemann (im Sattel eines schnittigen Rennrades) und viele andere, denen das Thema Radfahren in Kempten am Herzen liegt.

ADFC-Organisator Rüdiger Dittmann hielt permanent Kontakt zu Polizei-Einsatzleiter Thomas Riester, zahlreiche gelbgewestete ADFC-Ordner sorgten dafür, dass das riesige Peloton die vorgeschriebene Spur hielt: „Wir sind sehr zufrieden, die Teilnehmer verhielten sich super diszipliniert, es war eine sehr harmonische Fahrt“, so Dittmann und Riester nach anderthalb Stunden über die 12,5 Kilometer lange Strecke.



Radringfahrt: Groß und Klein schwingt sich aufs Zweirad

Berthold aus Rothkreuz sorgte für den richtigen Sound dieser Allgäuer Radldemonstration: Aus dem Lautsprecher auf seinem Radanhänger schallten entsprechende Radl-Hits.



Daniel und Klarissa aus Kottern waren mit ihren beiden Buben dabei. „Wir wollten mal sehen, was der ADFC da auf die Beine stellt, vielleicht werden wir bald Mitglied.“ Eine Gruppe Jugendlicher rollte auf dicken Mountainbikes mit: „Super, dass wir Radfahrer mal freie Fahrt haben!“ Bunte Fahnen, Transparente und immer wieder die Aufforderung an winkende Passanten „Mitfahren, Mitfahren, Mitfahren!“, unterstrichen den familiär-entspannten Charakter dieser Fahrt von mehr als 600 Menschen.



„Das war eine sehr schöne Demonstration für die Belange der Kemptener Radfahrer,“ freute sich Josef Böck, der stellvertretende Kreisvorsitzende des ADFC, „so ein Sonntag macht einfach Spaß!“

