Wie ist die Lage des Allgäu-Hospiz?

Von: Elisabeth Brock

Allgäu-Hospizleiterin Susanne Hofmann © privat

Kempten – Susanne Hofmann, Hospizleiterin, und Pflegedienstleiterin Dr. phil. Eva Rünker des Allgäu-Hospiz sprachen im Interview über Ehrenamtliche, ihren Weg in die Pflege und ihre Wünsche für das Allgäu-Hospiz.

Worin unterscheidet sich die Arbeit der Pflegefachkräfte vom Einsatz der Ehrenamtlichen konkret?

Hofmann: Die Hauptamtlichen sind kontinuierlicher am Gast, sie kennen das Krankheitsbild und die Beschwerden, sie gehen auf alle Ebenen ein, kooperieren mit den Ärzten und Therapeuten. Körperpflege, zusätzliche Maßnahmen wie Aromapflege, das Management komplexer Symptome – für all diese Dinge liegt die Verantwortung bei den Hauptamtlichen. Die Ehrenamtlichen ergänzen das Hospizteam, sie bringen ein Stück Alltag ins Haus und schauen, was der Mensch im Moment braucht. In Absprache mit den Pflegekräften bieten sie Unterstützung und Abwechslung, z. B. durch Vorlesen oder Musikhören. Sie erfüllen realistische Wünsche unserer Gäste und vermitteln durch ihre ruhige Anwesenheit Sicherheit.

Was motiviert Sie für dieses anspruchsvolle Fachgebiet der Pflege?

Hofmann: Der Wunsch und die Fähigkeit, sterbende Menschen zu begleiten, ist wohl eine Frage der Persönlichkeit, des eigenen Lebenswegs. Meine berufliche Laufbahn führte über die Tätigkeit in einem ambulanten Pflegedienst ins Hospiz. Hier kann ich meine Lebens- und Berufserfahrung einbringen und intensiviert sich die Verantwortung.

Pflegedienstleiterin Dr. phil. Eva Rünker © privat

Frau Rünker, Sie haben Theologie studiert, promoviert und wissenschaftlich gearbeitet. Weshalb haben Sie anschließend eine Pflegeausbildung absolviert?

Rünker: Ich wollte Theorie und Praxis verbinden, die Menschen ganzheitlich sehen und betreuen. Dieser andere Weg entspricht mir.

Haben Sie einen besonderen Wunsch für das Hospiz in Kempten, für die Pflege allgemein?

Hofmann: Dass wir immer genug Pflegekräfte finden für unsere Gäste. Die Stellen im Hospiz sind komplett besetzt, wir haben keinen Pflegenotstand. Unser Pflegeschlüssel ist der Aufgabe angemessen. Wir arbeiten 35 Stunden pro Woche, achten auf sorgfältige Dienstplanung, binden die Pflegenden in viele Entscheidungen ein und gehen wertschätzend miteinander um. Wir alle, auch Sozialdienst, Verwaltung, Reinigung und Hauswirtschaft verstehen uns als Team. Meine Tür steht für alle offen.

Rünker: Das ganze Team ist darauf bedacht, den Aufenthalt für unsere Gäste und deren Angehörige so gut wie möglich zu gestalten. Viele Angehörige sind dankbar für Gespräche und das Angebot der Trauerbegleitung. Verletzlichkeit und Trauer macht uns menschlich. Sie ist oft eine wertvolle Zeit für die ganze Familie.

Hofmann: Ich wünsche mir sehr, dass es allen alten Mitmenschen in Heimen so gut geht wie hier. Das Hospiz soll keine Insel bleiben, Achtung als Grundhaltung sollte im Gesundheitssystem noch stärker verbreitet sein.

Vielen Dank für das Gespräch!