Gestaltungsbeirat stört sich bei Planungen Immenstädterstraße nur noch an wenigen Details

Von: Christine Tröger

Ansichten der künftigen Immenstädter Straße 26 nach aktuellem Planungsstand. © Jehle Architekten

Kempten – Eine formelle Wiedervorlage wünschten sich die Mitglieder des Gestaltungsbeirats für das geplante Wohn- und Geschäftshaus an Stelle des ehemaligen „Gasthof Hirsch“ und späteren „El Dorado“ an der Immenstädter Straße 26 zwar nicht.

Aber aus Neugierde und Interesse außerhalb des Verfahrens gerne „nochmals drauf schauen dürfen“, wie die Beiratsvorsitzende Prof. Bü Prechter Architekt Christian Jehle vom gleichnamigen Architekturbüro wissen ließ.



Im dritten Anlauf (zu Beginn war ein anderes Architekturbüro mit den Planungen befasst gewesen) zeigte sich das Gremium im Großen und Ganzen zufrieden, was vor allem damit zu tun hatte, dass dem Bestandsgebäude mit dem Wintergartenanbau nun statt Abriss der Erhalt – wie vom Gestaltungsbeirat empfohlen – beschieden ist. Weiterer Wohnraum soll ein dreigeschossiger Anbau plus Staffelgeschoss und begrüntem Flachdach im rückwärtigen Bereich des Grundstücks entstehen.

Verglaster Zwischenbau

Erschlossen werden Bestandsgebäude und Anbau barrierefrei über einen verglasten Zwischenbau, der bei zwar verbindet, aber den Neubau wie einen freistehenden Baukörper erscheinen lassen soll. Entstehen sollen eine Gewerbeeinheit und zwei Wohneinheiten im Bestandsgebäude sowie fünf Wohneinheiten im Neubau. Zehn der zwölf erforderlichen Stellplätze sollen über ein Duplexparksystem bereitgestellt werden, ein weiterer sowie ein barrierefreier Stellplatz werden am Ende der Zufahrt an der südlichen Grundstücksgrenze nachgewiesen. Mit dem Verzicht auf eine großflächige Tiefgarage kann laut Jehle der wertvolle Baumbestand erhalten bleiben; lediglich einer der insgesamt drei Kastanien „muss voraussichtlich fallen“.

„Ein ganz großer Schritt nach vorne“

Bei Prechter kam da „keine Freude auf“, da Kastanien Flachwurzler seien und die anderen vermutlich Schaden nehmen würden. Umso mehr freute sie sich, dass das Bestandsgebäude sowie der Wintergarten auch bei einer künftigen Büronutzung erhalten bleiben. Das sei „ein ganz großer Schritt nach vorne“, den sie sich auch beim Erhalt der Bäume wünschte.



Gestaltungsbeirätin Prof. Hannelore Deubzer störte sich etwas an der „extrem plastischen Ansicht“ mit den „wuchtigen Einschnitten“ und forderte, „dass das alte und neue Gebäude in die Balance kommen“. Aus Sicht ihres Kollegen Peter Hebensperger-Hüther könnte eine automatische Parkierung „viele Synergieeffekte herstellen. Nicht immer müsse „Dichte und Maximierung das Prinzip der Wirtschaftlichkeit sein“, sondern die Qualität. Da es hier nur um wenige Stellplätze gehe, komme man, so Jehle, „schnell in eine unwirtschaftliche Lösung“. Zudem wies er darauf hin, dass es bei diesem Verfahren einen Unterscheid mache, ob für Gewerbe oder privaten Wohnungsbau, da die Fahrten koordiniert werden müssten.



Den einfachsten Weg, den Parkplatzdruck herauszunehmen, sah Gestaltungsbeirat Jürgen Kuess darin, „nur drei Wohnungen“ zu bauen. Jehle zeigte sich offen für alle Anmerkungen, betonte aber auch, dass auch auf die Interessen und Wünsche eines Bauherren Rücksicht zu nehmen sei, auch wenn es in seinem Fall ein „sehr gutes Miteinander“ gebe.

