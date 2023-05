Gewinner für kommunalen Wohnungsbau in Betzigau steht fest

Von: Jörg Spielberg

Teilen

Das neue kommunale Wohnungsbauvorhaben Betzigaus soll in der Raiffeisenstraße realisiert werden (o.). Den Gemeinderäten wurden am Abend die besten Entwürfe auf Stellwänden präsentiert (u.). © Spielberg

Betzigau – Die Gemeinde Betzigau wird in den kommenden Jahren ihre Ortsmitte verdichten. Geplant ist, bezahlbaren Wohnraum für alle Gesellschaftsgruppen zu schaffen.

Gebäude für 21 Wohneinheiten mit Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen sollen im Bereich Raiffeisenstraße/Hauptstraße entstehen. „Ich bin froh, dass uns der Eigentümer sein Grundstück zur Realisation unseres kommunalen Wohnungsbauvorhabens zur Verfügung gestellt hat, so dass wir vor Ort bezahlbaren Wohnraum schaffen können“, sagte Bürgermeister Roland Helfrich zu Beginn einer Informationsveranstaltung im Bürgerzentrum, zu der rund 70 Interessierte erschienen, darunter alle Gemeinderäte.

Denen wurde vor der Veranstaltung eine Auswahl der besten Vorschläge verschiedener Architekturbüros zum Realisierungswettbewerb Kommunaler Wohnungsbau „Wohnen mitten im Ort“ vorgestellt. Ein Arbeitskreis aus Gemeinderäten und Bürgern Betzigaus hatte ein Preisgericht eingerichtet, dem der Dipl. Ing. FH Architekt BDA Michael Deppisch vorstand.

Unterschiedliche Lösungsansätze für den kommunalen Wohnungsbau in Betzigau

Insgesamt waren 19 Entwürfe zum Bau von zwei bis vier Wohnhäusern mit maximal drei Geschossen in der Ortsmitte eingereicht worden. Michael Deppisch stellte die drei besten Entwürfe vor, darunter der Gewinner der Ausschreibung vom Architekturbüro Hahn Wensch Architekten PartG mbB aus München. In einem Vortrag machte Deppisch deutlich, worauf die Juroren, neben den Vorgaben zur Förderung des Projekts durch die Regierung von Schwaben, bei ihrer Wahl zu achten hatten.

Die dem Allgäu angepassten Gebäudetypen sollten sich in Größe und Ausrichtung in das Gesamtgefüge Betzigaus harmonisch einfügen, wirtschaftlich, barrierefrei und ökologisch nachhaltig sein und darüber hinaus eine Durchwegung erhalten. „Wir erhielten von den teilnehmenden Architekturbüros unterschiedlichste Lösungsansätze, die wir uns in ihrer Vielfalt genau angeschaut haben“, so der Leiter des Preisgerichts. Bürgermeister Helfrich ergänzte seine Ausführungen mit den Worten: „Nun steht eine Gewinner fest und somit steht die Entscheidung. Es sind kleine Anpassung möglich, aber am Ergebnis ändert sich nichts.“

Sockelgeschoss überzeugt

Der Entwurf des Architekturbüros Hahn Wensch Architekten PartG mbB überzeugte die Jury durch Wirtschaftlichkeit und ökologische Nachhaltigkeit. Vor Ort werden zwei längsgestreckte, zueinander leicht verdrehte Baukörper in 2-2,5-Geschossigkeit entstehen, die mit guter fußläufiger Durchwegung, Belichtung und Verdichtung die Vorgaben der Jury am besten erfüllten. Der Clou dieses Beitrags ist ein Sockelgeschoss, auf dem später der Geschossbau aus reinem Holz errichtet werden wird. Dieses Sockelgeschoss wird zur Hälfte aus dem Erdreich emporstehen und kann somit auf natürliche Art durchlüftet und belichtet werden.

In diesem Sockelgeschoss werden die vorgegebenen Park-, Fahrradstell- und Technikflächen bereitgestellt. Auch ein weiteres Detail überzeugte die Jury. Die beiden Gebäudekomplexe werden nämlich später durch zwei Stege verbunden sein. Diese ermöglichen es, dass nur in einem der Gebäude ein Fahrstuhl implantiert wird, der aber in beiden Gebäuden die Barrierefreiheit sichert. Diese Idee überzeugte wohl auch Baudirektor Peter Schübel, Leiter der Abteilung Wohnungswesen bei der Regierung von Schwaben. Der erläuterte am Abend die Richtlinien, denen neu zu errichtende Gebäude entsprechen müssen, um förderungswürdig zu sein.

Fragen zur Beheizung

Am Ende des Informationsabends waren die Besucher eingeladen, Fragen zu stellen. Angesichts allgemeiner Unsicherheit in der Bevölkerung über das Gebäudeenergiegesetz, wurden Fragen zur Beheizung des Gebäudes gestellt, Stichwort Wärmepumpe. Anwohner befürchten hier eine mögliche Lärmentwicklung. Laut Bürgermeister Helfrich gibt es noch keine Entscheidung zur Beheizung.

Der erste Mann Betzigaus machte keinen Hehl daraus, dass er viele Beschlüsse der Bundesregierung zur Energiewende für schlicht nicht umsetzbar hält. Gefragt wurde auch danach, ob ein freies Sockelgeschoss nicht ebenfalls Lärm und Abgase produziere und Anwohner stören könnte. Auf die Frage, ob die angedachte Begrünung mit großen Bäumen nicht noch einmal überdacht werden sollte, erhielt der Fragesteller eine etwas barsche Antwort der zuständigen Landschaftsarchitektin Nicole Meier. Die Leute sollten dankbar sein, wenn man ihnen angesichts des Klimawandels große Bäume in die Ortsmitte pflanze.