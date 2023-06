Gewinnspiel: Der Kreisbote sucht das schönste Dirndl, die schönste Lederhose zur Allgäuer Festwoche 2023

Schnell beim Gewinnspiel mitgemacht: Wirf dich in dein Festwochen-Trachtengwand und schick uns ein Foto! © Symbolbild: PantherMedia/Werner Heiber

Kempten/Allgäu - Holt die Dirndl und die Lederhosen aus dem Schrank – Es gibt vier hochwertige Trachten-Gutscheine zu gewinnen! Dann seid ihr g‘richt für die Allgäuer Festwoche 2023.

Blasmusikklänge liegen in der Luft, Kinderlippen zupfen an Zuckerwatte, der Duft von Kässpatzen streichelt die Nasen, lokale Anbieter präsentieren ihre Waren, fesche Mieder und Röcke sind zu sehen. Die Hirschledernen sitzen. Bald ist Festwochen-Zeit!

Wer hat das schönste Festwochen-Häs? Wir suchen das tollste Trachten-Outfit und prämieren es.

Kreisbote-Gewinnspiel zur Allgäuer Festwoche 2023 - Das gibt es zu gewinnen:

1. Preis: Der Sieger kann sich über einen Gutschein im Wert von 150 Euro von Trachten Beer in Kempten freuen.

Zwei 2. Preise: Zweimal gibt es 100 Euro zu gewinnen. Dafür stellen Bufler Trachten aus Durach und die Allgäuer Trachtenschneiderei aus Waltenhofen jeweils einen Gutschein.

3. Preis: Tracht 2 hoch Zwei – Alt und Neu aus Kempten stiftet einen 60-Euro-Gutschein.

Kreisbote-Gewinnspiel zur Allgäuer Festwoche 2023 - So kannst du mitmachen

Willst du teilnehmen? Dann wirf dich schnell ins Trachten-Gwand, mache ein schönes Foto und schicke es über das Online-Bewerbungsformular an die Kreisbote-Redaktion! Egal, ob ihr zu zweit seid, oder allein. Jedes Foto hat eine Chance auf einen Gewinn. Wir kommunizieren mit der- oder demjenigen, der/die das Bild eingesendet hat. Die Aufteilung des Gewinns übernehmt dann ihr.

Einsendeschluss ist der 17. Juli 2023.

Bis dahin stellen wir jeden neuen Bewerber und jede neue Bewerberin auf unserer Facebookseite vor.

Von 17. bis 24. Juli voten unsere Facebook-User per Like – also aktiviert eure Freunde!

Eine Jury übernimmt die finale Stimmabgabe.

Die Sieger des Trachten-Gewinnspiels findet ihr in der Printausgabe vom 29. Juli.

Also: ran ans Häs und schnell mitmachen!

Wir wünschen viel Erfolg!

Hier am Gewinnspiel teilnehmen

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahme ab 18 Jahren.