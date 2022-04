Alles selbstgemacht

Gewinnspiel: »Rootsman Fyah« brennen für ihr Bandprojekt

Von: Cordula Meffert

Rootsman Fyah: Im Booklet sieht man die zehn Bandmitglieder. Tatsächlich ist das Reggae Feeling der bestimmende rote Faden, der sich durch die vielfältigen stilistischen Einflüsse ihrer Musik zieht. © Foto: Denis Spiess

Kempten/Isny – Zwei Jahre lang trafen sich zehn Musikerfreunde regelmäßig in einem Proberaum in Isny. Daraus entstand das Bandprojekt „Rootsman Fyah“. Zu Beginn ging es einfach nur darum, auch in Zeiten der Corona-Pandemie gemeinsam Musik machen zu können.

„Zu wenig Klischee für den Pop-Produzenten, zu ‚schön‘ für den Jazzpolizisten und zu laut für den Klassik-Mäzen“, so beschreiben die Bandmitglieder selber den Musikstil von Rootsman Fyah. Tatsächlich ist das Reggae Feeling der bestimmende rote Faden, der sich durch die vielfältigen stilistischen Einflüsse zieht.

„Wir kommen alle aus verschiedenen Musikrichtungen und hören auch privat unterschiedliche Musik“, erzählt Andreas Schütz, Pianist und einer der zehn Musiker, im Interview. Und gerade das findet er spannend: „Wenn wir Songs entwickeln, laufen wir nicht Gefahr, Klischees aus Versehen zu bedienen. Jedes Arrangement ist eine bewusste Entscheidung, es ist nicht selbstverständlich, dass etwas auf eine bestimmte Art und Weise gespielt wird.“

Vielfalt der Besetzung

Ihr ganz eigener Stil konnte sich langsam entwickeln, es gab weder Vorgaben noch Termindruck, die Songs haben sie Stück für Stück gemeinsam erarbeitet. Diese Freiheit und die Vielfalt der Besetzung prägen den charakteristischen Klang der Band: Zwei Sänger liefern mehrsprachige Texte, die Rhythmusgruppe die Grundlage und der vierstimmige Bläsersatz die Klangfarbe. Andreas Schütz sieht die Band musikalisch breit aufgestellt in einem Mainstream Sound, der viele ansprechen dürfte.

Im Sommer 2021 wechselten die Musiker vom Proberaum ins Tonstudio Dreamshelter, um dort innerhalb von zwei Monaten die erste EP einzuspielen. Fünf Songs sind auf dem Mini-Album, vier eigene und ein umarrangierter Cover-Song. Aber: „Wir wollen keine Cover-Band sein“, betont Andreas Schütz.

Rootsman Fyah: Konzert am 20. Mai im Parktheater

Deswegen seien sie jetzt auch zum ersten Mal unter „positivem Druck“, denn bei ihrem Debüt-Konzert im Kemptener Parktheater am 20. Mai gilt es, 100 Minuten mit eigenen Songs zu füllen. Der Kreisbote verlost Karten für das Konzert (s.u.). Die Anschlussauftritte sind auch schon festgemacht. Schütz ist selber überrascht, wie groß die Nachfrage ist und freut sich, dass Rootsman Fyah in der Saison bereits für zehn Open-Air-Auftritte gebucht worden sind.

Bleibt noch die Frage nach dem Bandnamen: Roots – englisch für Wurzeln – spiegelt die Heimatbezogenheit der Bandmitglieder wider, denn alle stammen aus dem Allgäu oder haben einen starken Bezug zur Region. „Fyah“ heißt Feuer im jamaikanischen Slang – das fühlen sie alle, sie brennen für ihr Projekt, bei dem sich jeder auch über das Musikalische hinaus engagiert.

Alles selbstgemacht

So wie beispielsweise bei der Gestaltung der CD und des Covers: „Unser Saxophonist ist Bio-Gemüsebauer, das Cover-Foto haben wir mit seinem Gemüse gestaltet und anschließend daraus ein Curry gekocht.“ Für das Gruppenbild wurde jedes Bandmitglied einzeln fotografiert und aus den Aufnahmen eine Collage gestaltet – ein Gruppenfoto war wegen Corona nicht möglich. Ob fotografieren, Videos schneiden oder den Internetauftritt gestalten – die Rootsman machen alles selber und achten dabei auf Professionalität. Sie behalten von der Pressemappe bis hin zur Technik, dem Lichtablauf und den Tonanweisungen für Mischer bei Auftritten alles im Blick.



„Immer, immer weiter mit dem Rootsman Fyah Style“, singen sie gut gelaunt im ersten Song auf ihrer EP. Dieser positive Blick nach vorn ist mitreißend, und man darf gespannt sein, wohin die Reise für die Band noch geht.

Gewinnspiel: Wir verlosen Karten für das Konzert

Wer eine von fünf Karten gewinnen will für das Konzert von „Rootsman Fyah“ am 20. Mai im Kemptener Parktheater, füllt das Gewinnspielformular aus und gibt das Stichwort „Konzert“ an.

Einsendeschluss ist der 1. Mai. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

