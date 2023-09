Gianluca Schieß ist Bayerischer Vizemeister im Jugendkartslalom

Gianluca Schieß vom MSC Scuderia Kempten sicherte sich bei den Endläufen zur Bayerischen Meisterschaft im Jugendkartslalom den Vizetitel. © Tibi Schieß

Kempten/Steingaden - Am vergangenen Wochenende fanden die Endläufe zur diesjährigen Bayerischen Meisterschaft im Jugendkartslalom im oberbayerischen Steingaden statt. Dem Schiedsgericht gelang es gut, an beiden Veranstaltungstagen flotte und dennoch anspruchsvolle Strecken für die besten 158 Teilnehmer aus ganz Bayern aufzustellen. Das Wetter spielte an beiden Tagen toll mit, so dass es durchwegs faire Bedingungen für alle Starter gab.

In diesem Jahr konnte sich mit Gianluca Schieß (Klasse 5, 16-18 Jahre) nur ein Teilnehmer des MSC Scuderia Kempten für diese Endläufe qualifizieren (von den 7 Regierungsbezirken treten jeweils die besten fünf Fahrer/innen aus jeder der fünf Altersklassen an).

Am ersten Veranstaltungstag zeigte Schieß sein ganzes Können, mit der schnellsten Zeit im ersten Lauf und der zweitschnellsten im zweiten Lauf lag er am Ende es ersten Tages mit 0,17 Sekunden Vorsprung auf dem ersten Platz. Den dritten Lauf am zweiten Tag ging er dann aber zu vorsichtig an (er verlor über eine halbe Sekunde gegenüber seinen direkten Konkurrenten), so dass er bis auf den dritten Rang zurück fiel.

Gianluca Schieß beweist Nervenstärke im letzten Lauf

Nun hatte sein Betreuer Robin Uhlemayr Arbeit, um ihn vor dem letzten und entscheidenden Lauf mental wieder aufzubauen - vor allem, da sich dieses Jahr nur zwei bayerische Kids aus dieser Altersklasse zu der Deutschen Meisterschaft qualifizieren. Mit Laufbestzeit im letzten Lauf bewies der MSC-Fahrer dann aber Nervenstärke und sicherte sich den Vizemeistertitel und die Qualifikation zur Deutschen.

Damit tritt seit 2013 zum zehnten Mal in Folge (2020 sind die Endläufe coronabedingt ausgefallen) mindestens ein Fahrer der Scuderia bei der Deutschen Meisterschaft an - das ist zuvor noch keinem anderen Verein aus Schwaben gelungen. kb

Die Teilnehmer der Scuderia Kempten bei der Deutschen Meisterschaft seit 2013

2013 - Robin Uhlemayr - Klasse 1 - Platz 12

2014 - Luca Sparrer - Klasse 1 - Platz 8

- Alec Bergner - Klasse 2 - Platz 3

2015 - Artur Hasanowitsch - Klasse 1 - Platz 5

- Luca Neumann - Klasse 3 - Platz 18

2016 - Gianluca Schieß - Klasse 2 - Platz 13

- Alec Bergner - Klasse 3 - Platz 1

2017 - Jonas Smouni - Klasse 2 - Platz 25

- Gianluca Schieß - Klasse 2 - Platz 16

2018 - Elias Smouni - Klasse 1 - Platz 15

- Robin Uhlemayr - Klasse 4 - Platz 2

2019 - Moritz Hölzle - Klasse 4 - Platz 7

2021 - Gianluca Schieß - Klasse 4 - Platz 9

- Robin Uhlemayr - Klasse 5 - Platz 2

2022 - Robin Uhlemayr - Klasse 5 - Platz 12

2023 - Gianluca Schieß - Klasse 5