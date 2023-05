Grandioses Wochenende der SSV-Teams

Von: Melanie Weidle

Teilen

Vier Siege in vier Spielen konnten die Tennisteams des SSV Wildpoldsried am vergangenen Wochenende feiern. © Holger Battefeld

Wildpoldsried - Voller Freude kann man beim SSV Wildpoldsried auf ein grandioses Wochenende der Teams zurückblicken. Vier Spiele, vier Siege – besser geht es nicht!

Für den großartigen Auftakt sorgten die Knaben 15 in der Südliga 3 bei ihrem Heimspiel gegen den TTC Füssen 2. Mit 6:0 Punkten, 12:0 Sätzen und 75:40 Spielen gelang Paul Bader, Anton Bader, Lukas Pfanzelt und Marco Rudolph ein glänzender Einstieg in die diesjährige Saison. Das sollte Auftrieb für die nächsten Aufgaben geben.

Herren 40 des SSV Wildpoldsried schlagen Mauerstetten

Am Samstag, 13. Mai, setzten die Herren 40 in der Südliga 1 ein weiteres Ausrufezeichen. Im Heimspiel gegen den TC Mauerstetten überzeugte das Team erneut und bezwang die Ostallgäuer mit 8:1. Markus Wartosch und Christian Hiemeyer mussten für ihre Siege in den Match-Tie-Break gehen und erkämpften mit 12:10 bzw. 10:6 die wichtigen Punkte.

Wesentlich leichter lösten Dietmar Kretschmer, Dietmar Schrägle, Manfred Schweighart und Thomas Schafroth ihre Aufgaben. Sie gaben zusammen nur zwölf Spiele ab. Kretschmer/Schweighart und Schrägle/Schöll fügten der makellosen Bilanz in den Einzeln noch zwei weitere Erfolge hinzu. Lediglich Wartosch/Schafroth gaben überraschend ihr Doppel im Match-Tie-Break ab.

Erfolgsserie fortgesetzt

Am Sonntag setzten die Damen in der Südliga 5 beim Heimspiel gegen den TC Mindelheim die Erfolgsserie fort und bezwangen mit einer gegenüber dem ersten Spieltag verbesserten Aufstellung die Unterallgäuerinnen mit 5:1. Tina Wiedemann, Annika Reichart und Elisa Schrägle spielten souverän auf. Valentina Stauffer unterlag ihrer polnischen Gegnerin knapp.

Die Doppel waren eine klare Angelegenheit für die Wildpoldsriederinnen. Wiedemann/Elisa Schrägle und Emma Schrägle/Monika Hartmann gaben lediglich sechs Spiele ab. Damit rehabilitierte sich das Team deutlich für die heftige Auftaktniederlage.

Herren 2 siegen in Nesselwang

Da wollten die Herren 2 in der Südliga 4 bei ihrem Gastspiel in Nesselwang nicht hinter den anderen SSV-Teams zurückstehen. Mit 6:3 entführten sie die Punkte aus Nesselwang, wobei der Sieg bereits nach den Einzeln sicher war. Hier punkteten Michael Munz, Simon Pfingstl, Lukas Wildemann im Match-Tie-Break, Simon Schott und Jakob Schmid. Mit diesen fünf Punkten war das gesamte Match schon entschieden.

Die Niederlage von Dominik Heisl spielte keine Rolle mehr. Ebenso ließ sich anschließend der Verlust von zwei Doppeln verkraften. Wildemann/Schmid erkämpften im Match-Tie-Break den sechsten Punkt für die SSVler. rom

Lesen Sie auch: Jahresversammlung der Tennisabteilung des SSV Wildpoldsried