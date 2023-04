Großes Loch in Kempten soll unter Denkmalschutz gestellt werden

Selbst auf Google Maps ist die Baustelle an der Ecke Bahnhofstraße/Mozartstraße als „Ewiges Loch“ betitelt und als fotowürdiges Stadthighlight Kemptens gekennzeichnet. Das wird nach dem Willen des Denkmalamtes wohl auch eine Weile so bleiben. © Wiethaler

Kempten – Das große Loch ist jetzt „stadtbildprägend“. Statt Wohnungen, Büros und Einzelhandel soll dort eine Aussichtsplattform entstehen.

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Michael Ehret ist blass um die Nase, als er spricht. Er ist Beirat und Gesellschafter von ehret+klein. Erst vor rund einem Jahr hatte der Projekt- und Quartiersentwickler die Liegenschaft gekauft. „Es kann nicht sein, dass die Baustelle nach gut zehn Jahren dem Ort aufgrund seiner Geschichte seine einmalige Identität gibt“, stemmt er sich ungläubig gegen die Begründung des Denkmalamtes und betont jede Silbe einzeln. „Wir werden weiter an unseren Plänen festhalten.“

Diese Woche hatte die Stadt zu einem Ortstermin geladen. Mit dabei: die Vertreter der Unteren Denkmalschutzbehörde, des Landesamtes für Denkmalpflege, die Planer, Vertreter von Kempten Tourismus, vom CityManagement und der Oberbürgermeister.

„Die Denkmaleigenschaft ergibt sich nicht einem Listeneintrag, sondern aus der geschichtlichen Bedeutung des Objektes“, so die Begründung der Unteren Denkmalbehörde.

In der Tat hat die Kemptener Baustelle Berühmtheit erlangt. Nach zahlreichen Berichten in der regionalen und überregionalen Presse über die ewige Baugrube, in der nichts vorangeht, interessieren sich immer mehr Touristen für den Ort. „Bei uns erkundigen sich viele Besucherinnen und Besucher nach dem ‚Großen Loch‘“, erklärt die Chefin von Kempten Tourismus Stefanie Schmitt. Auch in den Übernachtungsbetrieben werde nach Wegbeschreibungen zur Baustelle gefragt. Auf Google Maps ist die Örtlichkeit mit einem Fotosymbol gekennzeichnet, das den Standort als sehenswert ausweist. Aber dem Kemptener Stadtoberhaupt gefällt die jüngste Entwicklung nicht. Auch Kiechle will, dass wieder ein Gebäude steht, wo früher der Allgäuer Hof und das Allianz-Haus ihren Platz hatten, zumal Kempten dringend Wohnraum benötigt. „Wir sind in ständigem Austausch mit den Landesbehörden“, sagt er, „auch an Ministerpräsident Markus Söder habe ich bereits geschrieben.“

Denkmalbehörde kann sich Aussichtsplattform vorstellen

Nach 13 Jahren Stillstand, gefährlichem Wasser in der Baugrube, nach immer neuen Ideen, wieder verworfenen Plänen und Unsummen verschlungener Gelder hatten Kiechle und die Stadträte sich gefreut, die klaffende Baulücke und den hässlichen Bauzaun endlich ad acta zu legen: Wohnungen, Büros, Gewerbe, ein Café, ein Weingeschäft, eine Fahrradwerkstatt, ein Sportstudio und vielleicht auch eine Tagespflege hatten sich die Projektentwickler für die Immobilie in der Nähe des Forum Allgäu vorgestellt. Die Ideen waren im Gestaltungsbeirat gelobt worden. Die Bauarbeiter waren dort bereits wieder zu Gange. Nun wieder Stillstand.

Die von der Denkmalbehörde angestoßene Idee einer Aussichtsplattform mit Blick auf Grubenwasser, Bauzaun und Kemptener Skyline stößt auf wenig Gegenliebe bei Stadt und Planern. „Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen“, zeigte sich Kiechle kämpferisch.