Grundschule Heiligkreuz Kempten: Siegerentwurf vorgestellt

Von: Helmut Hitscherich

Teilen

In Heiligkreuz soll eine neue Grundschule mit Sporthalle entstehen: Dem Bauausschuss wurde jetzt der Siegerentwurf präsentiert. © Grafik: Architekturbüro Felix Jonas Architekten

Kempten - Als finaler Sieger des Wettbewerbs bezüglich der Grundschule Heiligkreuz ging das Architekturbüro Felix Jonas Architekten, München, hervor. Der Siegerentwurf wurde jüngst im Bauausschuss vorgestellt.

Bei dem offenen Wettbewerb, an dem 29 Architekturbüros teilgenommen hatten, erzielten zehn Büros die maximale Punktzahl. Nur sechs Büros waren für die Auswahl zugelassenen, diese wurden mittels Losverfahren bestimmt. Als finaler Sieger ging das Architekturbüro Felix Jonas Architekten, ein Büro mit umfangreicher Erfahrung im Schulbau, hervor.

Wie jüngst im Bauausschuss präsentiert wurde, sind drei Baukörper (das dreigeschossige Schulgebäude, Mensa und Sporthalle; siehe Grafik) geplant, welche den Schulhof in lockerer Anordnung umgreifen. Die Ausrichtungen der Neubauten orientieren sich an der umgebenden Baustruktur sowie an der Achse von Friedhof und Parkplatz.

Entwurf Grundschule Heiligkreuz: Intensiv begrünte Dächer vorgesehen

Der Schulhof liegt aus Schallschutzgründen für das westlich liegende Wohngebiet ostwärts des Schulgebäudes und öffnet sich nach Osten. Die Zugänge zu den drei Gebäuden liegen auf gleicher Ebene wie der barrierefrei erreichbare Schulhof.

Auch sind geneigte und intensiv begrünte Dächer vorgesehen. Auf den Dächern wird die Anordnung von Photovoltaikanlagen vorgeschlagen.

Entwurf enthält separater Eingang für die Sporthalle

Das Schulfoyer kann von zwei Seiten aus betreten werden, sowohl vom zentralen Schulhof als auch von Norden aus zur direkten Erreichbarkeit des Parkplatzes und Anbindung an den Ortskern. Die um ein Geschoss eingegrabene Sporthalle kann für Vereinsnutzungen etc. ebenfalls separat von außen erreicht werden.

Die Gebäudehülle erhält einen optimalen Wärmeschutz in wärmebrückenfreier Konstruktionsweise. Aus ökologischen Gründen wird eine Holzleichtbauweise vorgeschlagen. Mit großdimensionierten Elementen, die weitestgehend vorgefertigt sind, soll die Bauzeit deutlich reduziert werden. Zur besseren Nutzung der niedertemperierten Primärenergie werden Fußbodenheizungen vorgeschlagen.

Energieversorgung als wesentlicher Gesichtspunkt

Ein wesentlicher Gesichtspunkt der Energieversorgung ist die Berücksichtigung des sommerlichen Wärmeschutzes und die Kühlung des Gebäudes. Es muss noch geklärt werden, ob zur Kühlung des Gebäudes Grundwasser, Erdsonden oder adiabate Kühlung herangezogen werden können. Mit außen liegenden Verschattungsanlagen, welche gesteuert dem Sonnenstand automatisch nachgeführt werden, soll eine vollständige Verschattung des Gebäudes erreicht werden.