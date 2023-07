Grundstein für Bebauung von Kemptens Skandalloch gelegt

Von: Lutz Bäucker

Grundstein gelegt: OB Thomas Kiechle, Stefan Weber( Fa. Haseitl) und Konstantin von Aber- cron( Ehret&Klein) am „großen Loch“. © Bäucker

Kempten – Das große Loch ist nun Geschichte. Oberbürgermeister Thomas Kiechle machte aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Dieses Loch mitten in unserer Stadt hat mich fast 15 Jahre lang nur negativ verfolgt, was für ein schöner Tag , dass das endlich vorbei ist!“ jubilierte er und ließ ein paar aktuelle Euro-und Cent-Münzen in die Zeitkapsel des künftigen „Kampeo-Komplexes“ fallen.

Damit gehe eine ungute Zeit zuende, die nicht nur das Stadtbild verschandelt hat, sondern auch die Bürger verärgert und den Kämmerer einen Millionenbetrag gekostet hat. Mit der heutigen Grundsteinlegung starten die Bauarbeiten offiziell. Bis Ende 2025 möchten die Starnberger Investoren Ehret und Klein sowie die Baufirma Haseitl aus Schongau das Objekt fertigstellen.