Grundsteinlegung für Mehrfamilienhaus der Rhomberg Bau Deutschland

Von: Jörg Spielberg

Strahlender Sonnenschein bei der Grundsteinlegung im Ostrachweg 12, v.l.n.r.: Jens Jachmann, technischer Leiter Filgis, Robert Stachel, Architekt, Markus Wiedemann, Leiter Tiefbauamt Stadt Kempten, Klaus Knoll, 1. Bürgermeister, und Joachim Nägele, GF Rhomberg Bau Deutschland. © Spielberg

Kempten/Halde…Bei schönstem Wetter bietet sich ein wunderbarer Blick vom Baugebiet Halde Nord über die Stadt Kempten und das Voralpenland. Davon konnten sich auch die Gäste zur Grundsteinlegung der Firma Rhomberg Bau Deutschland am Ostrachweg 12 überzeugen.

Das Baugebiet ist nahezu erschlossen, so dass nun die Baufirmen mit den Arbeiten auf den rund 230 Baugrundstücken auf insgesamt 100.000 Quadratmetern Fläche beginnen können. Die Firma Romberg hat rund 11.721 Quadratmeter Fläche vom Gesamtareal erworben. Dort wird das Unternehmen sechs ansprechende Mehrfamilienhäuser errichten. Insgesamt sind knapp 130 Wohneinheiten geplant, die zwischen 45 und 130 Quadratmeter groß sein werden.

Zudem wird jedes Haus über eine Tiefgarage verfügen, wodurch knapp 130 Tiefgaragenplätze zur Verfügung stehen werden. Die Planung der sechs Häuser erfolgt durch das Kemptener Architekturbüro Hagspiel|Stachel|Uhlig. Der teilweise Bau der sechs Mehrfamilienhäuser in den Hang, ermöglicht eine städtebaulich optimale Einbettung in die umliegenden Wohngebiete.

Die Arbeiten an der Halde Nord beginnen. © Spielberg

Nun war Grundsteinlegung für das sogenannte „Haus A“, das nach Fertigstellung Ende 2024 auf einem 1.885 Quadratmeter großen Grund auf sieben Geschossen (inklusive Tiefgarage) 21 Wohneinheiten vorhalten wird. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass zum Ende dieses Jahres der Rohbau stehen wird.

Zweiter Bürgermeister Knoll in seiner Ansprache zur Grundsteinlegung: „Für die Stadt Kempten ist es erfreulich in diesen schwierigen Zeiten mit der Firma Rhomberg Bau einen Partner an ihrer Seite zu wissen, der die Aufgabe annimmt, in den kommenden Jahren Wohnraum für unterschiedliche Ansprüche und Nachfragen zu schaffen.“