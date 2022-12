Hackschnitzel sind aktuell die günstigste Energiequelle

Von: Lutz Bäucker

Daumen hoch: Melanie Müller freut sich über die künftige Zusammenarbeit im Aufsichtsrat der Energiegenossenschaft Weitnau. Karl-Heinz Krug (2.v.li.) zieht sich nach elf Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit zurück. © Bäucker

Weitnau – Hackschnitzelheizkraftwerke sind nach wie vor billiger als andere Heizanlagen.

Seit elf Jahren werden zahlreiche Häuser in der Gemeinde mit Holzhackschnitzelnaus den heimischen Wäldern beheizt: Die „Energiegenossenschaft Weitnau“ (EGW) betreibt mit großem Erfolg ein inzwischen fast vier Kilometer langes Fernwärmenetz für mehr als 90 Abnehmer. Als Vorreiter in Sachen nachhaltiger und umweltfreundlicher Energiegewinnung genießt die EGW große Reputation und findet angesichts der aktuellen Krise immer mehr Nachahmer. Kein Wunder: „Hackschnitzelheizkraftwerke sind nach wie vor billiger als alle anderen Heizanlagen“, hieß es auf der Generalversammlung der heizenden „Genossinnen und Genossen“.

Rund die Hälfte der 120 Genossenschaftsmitglieder war anwesend, als die EGW ihre Geschäftsbilanz für das Jahr 2022 vorlegte. Vorstand Alexander Streicher konnte rundum positive Zahlen präsentieren („Wir sind gesund und haben keine Liquiditätsprobleme!“), aktuell ist keine Preiserhöhung für die angeschlossenen Weitnauer zu befürchten, allerdings werden auch keine Dividende an die Genossen ausbezahlt.

„Im kommenden Jahr aber wird’s teurer“, prophezeite Streicher. Die als Abfallprodukt bei der Holzbewirtschaftung in den heimischen Wäldern zwischen Adelegg und Hauchenberg anfallenden Hackschnitzel sind in den vergangenen Monaten um rund ein Viertel im Preis gestiegen. Trotzdem ist dieser Heizrohstoff nach wie vor deutlich günstiger als Öl, Gas oder Pellets.

Hackschnitzel in Weitnau: Noch reichen die Holzvorräte

Die Genossenschaft Weitnau hat in ihrer Nachbarschaft mehrere Nachahmer gefunden: In Wengen gibt es zwei private Nahwärme-Betriebe, in Sibratshofen ist ein Hackschnitzelkraftwerk in Planung, im Gemeindeteil Kleinweiler wird ebenfalls schon darüber diskutiert. „Wenn dieser Boom so weiter geht, kommen unsere Holzvorräte irgendwann an ihre Grenzen“, warnt German Sutter, Waldbewirtschafter aus Wengen.

Momentan besteht zwar kein Grund zur Sorge, sagt Sutter, er stellt aber fest: „Es gibt finanzkräftige Interessenten, die schon jetzt große Mengen Hackschnitzel aus unseren Wäldern aufkaufen und in ihren eigenen Kraftwerken verheizen.“ Diese Entwicklung müssen wir genau beobachten“, so Sutter.

Große Nachfrage nach nachhaltiger Nahwärme

Die Weitnauer „Heiz-Genossen“ haben im vergangenen Geschäftsjahr 6400 Schüttraummeter (entspricht etwa einem Kubikmeter Holz) Hackschnitzel verfeuert, so der scheidende Aufsichtsratschef Karl-Heinz Krug, dazu 23 000 Liter Heizöl. „Bei großer Kälte müssen wir damit unterstützend heizen, da reichen die Schnitzel nicht mehr aus, um allen Abnehmern ausreichend Wärme anbieten zu können.“

Krug und Streicher freuten sich über die anhaltende Nachfrage nach ihrem Energiemodell: „Wir könnten noch viel mehr Abnehmer anschließen – doch derzeit geht leider nichts mehr.“ Die bereits mit Fernwärme aus Hackschnitzeln heizenden Weitnauer können sich übrigens freuen: Nach einem Beschluss der Bundesregierung werden auch sie bei den Energiekosten entlastet, sogar rückwirkend vom 1. Juli 2022 an.

Aufsichtsratsvorsitzender hört auf

Auch der seit elf Jahren amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Karl-Heinz Krug wird jetzt entlastet. Er trat nicht mehr zur Wiederwahl an. Für ihn zieht die 32-jährige Melanie Müller in das Gremium ein: Die musikbegeisterte („Ich spiele Waldhorn“) Steuerfachfrau und Mutter („Genossin bin ich auch noch!“) wurde auf der Generalversammlung der Energiegenossenschaft Weitnau einstimmig gewählt.