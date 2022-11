Haldenwang/Börwang: Lebensmittelmarkt wird heiß diskutiert

Von: Sabine Stodal

Teilen

Josef Fackler, Christoph Stöberl und Dipl. Betriebswirt (FH) Markus Schäffeler (von links nach rechts) von der IG Dorfentwicklung Börwang waren über die große Resonanz auf ihre Informationsveranstaltung und deren Verlauf sichtlich erfreut. © Stodal

Haldenwang/Börwang – Der mögliche Lebensmittelmarkt polarisiert. Der Gemeinderat vertagt die Entscheidung.

Die Überlegungen, einen Lebensmittelmarkt an der Börwanger Steige anzusiedeln, sorgt für rege Diskussionen im Dorf. Während die einen darin eine Chance für eine schnell umsetzbare bessere Nahversorgung in dem infrastrukturell schwach aufgestellten Haldenwanger Gemeindeteil sehen (außer einem kleinen Dorfladen und einem Selbstbedienungsautomaten gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten), stehen andere Bürger dem Vorhaben kritisch gegenüber. Dazu gehört die Interessensgemeinschaft (IG) Dorfentwicklung Börwang. Im Rahmen eines sehr gut besuchten Informationsabends erläuterten sie ihre Bedenken und stellte ihre Ziele vor. Bei der anschließenden Diskussion, an der sich auch alle drei Bürgermeister, mehrere Gemeinderäte sowie der Haldenwanger Altbürgermeister und ehemalige Oberallgäuer Landrat Toni Klotz beteiligten, ging es hoch her.

Josef Fackler, Markus Schäffeler und Christoph Stöberl – er ist Fachbereichsleiter Stadtentwicklung/-planung bei der Stadt Sonthofen – von der Interessensgemeinschaft stellten den rund 100 Interessierten im Börwanger Pfarrheim professionell und betont sachlich ihre Anliegen vor. Es sei ihnen wichtig, keinen Streit und keine Spaltung im Dorf herbeizuführen, unterstrichen alle drei. „Wir wollen nicht per se gegen etwas sein, sondern wir möchten, dass etwas Vernünftiges für Börwang herauskommt“, so Markus Schäffeler. Es gehe darum, Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, in einen sachlichen Meinungsaustausch zu kommen und im Idealfall ein Miteinander zwischen IG und Gemeinde bei der weiteren Planung zu erreichen.

Lebensmittelmarkt in Haldenwang/Börwang: Bedenken und Ziele der IG

Aus diesem Grund hatten die Mitglieder der IG in den zurückliegenden Wochen das Gespräch mit den Bürgermeistern und den Gemeinderäten gesucht und dabei auch ihre Bedenken geäußert. Stein des Anstoßes ist nicht ein Lebensmittelmarkt an sich, sondern Größe und vor allem Standort des angedachten Vollsortimenters mit 1.200 Quadratmeter Verkaufsfläche, Backshop und rund 100 Parkplätzen, für dessen Betrieb Edeka und Feneberg ihre Hüte in den Ring geworfen haben. Dieser sei für ein Dorf wie Börwang überdimensioniert, so die Meinung der IG.

Der Standort am oberen östlichen Ortsausgang an einem steilen Abschnitt der Börwanger Steige (Staatsstraße 2055) mache einen massiven Geländeeingriff an dem Hang nötig (der Höhenunterschied im fraglichen Gelände beträgt rund 15 Meter), biete eine sehr schlechte fußläufige Erreichbarkeit, führe zu einer gefährlichen (und teuren) Zufahrtssituation sowie einer weiteren Zunahme an Autoverkehr. Das Geschäft schade dem geplanten neuen Dorfladen in Haldenwang und führe zu einer weiteren Schwächung der Börwanger Dorfmitte. „Wir wollen eine gute Nahversorgung – aber eben nicht oben am Berg, sondern in der Dorfmitte. Unser Dorf sollte nicht nur Wohnen und eine Durchgangsstraße sein, sondern auch soziale Treffpunkte ermöglichen“, so Schäffeler und Stöberl

„Dorfentwicklungskonzept statt Schnellschuss“

Die IG plädiert dafür, zunächst gemeinsam ein durchdachtes, nachhaltiges Dorfentwicklungskonzept zu erarbeiten, das den Fragen „Was brauchen wir für die Zukunft von Börwang?“, „Was wollen wir?“ und „Wie können wir das erreichen?“ Rechnung trägt. Sich jetzt überhastet mit einem Vollsortimenter an einem suboptimalen Standort zufrieden zu geben, „nur weil es gerade möglich wäre“, sei ein „Schnellschuss“ und nicht der richtige Weg. Ihr Wunsch: eine Stärkung der sozialen und kulturellen Ortsmitte um Dorfplatz, Museum und Kitas unter anderem durch einen kleiner dimensionierten Lebensmittelmarkt analog des integrativen CAP-Marktes in Betzigau oder des Nahkauf-Marktes in Wildpoldsried.

Dessen Betreiber, Gerd Nieth, hatte zunächst ebenfalls Interesse an dem oberen Standort bekundet, dieses aber dann zurückgezogen und stattdessen Interesse an einem Nahkauf in der Ortsmitte gezeigt. Aus Mangel an einem Investor zog er aber auch dieses Angebot mittlerweile zurück. Wie Schäffeler sagte, sei gegen Nieth angeblich eine Diffamierungskampagne gelaufen, in der Gemeinderäte diesen als „windigen Geschäftsmann“ verunglimpft hätten. Nieth selbst habe ihm gegenüber privat geäußert, sein grundsätzliches Interesse an dem Projekt bestünde weiterhin.

Kernproblem: fehlende Grundstücke

Was mögliche Alternativstandorte für einen Lebensmittelmarkt angeht, führte die IG vier Grundstücke auf. Das große Problem dabei: kein einziges davon ist Eigentum der Gemeinde. Der Vorwurf der IG: „Alternativen wachsen nicht auf den Bäumen, die muss man sich erarbeiten. Dazu muss man sowas halt auch wollen. Im Gemeinderat scheint aber gar keine Bereitschaft vorhanden zu sein, da etwas anderes mit Nachdruck voranzutreiben.“ Gemeinderat Manfred Gabler warf Josef Wölfle vor: „Ich habe den Eindruck, Du willst nicht und Du sperrst Dich wie es nur geht.“ Jener stellte empört klar, man habe sehr wohl bei den Eigentümern nachgefragt, jedoch ohne Erfolg.

Tatsächlich führe die Gemeinde aktuell Verhandlungen um ein Grundstück im Ortskern. Auch 3. Bürgermeister Michael Hauke betonte, der Gemeinderat habe sich sehr wohl intensiv Gedanken um die Dorfentwicklung Börwang gemacht. „Das wird jetzt so dargestellt, als ob wir ein Haufen wären, der blöd zusammenhockt, nix kapiert und dann Entscheidungen gegen die Bevölkerung trifft“, kritisierte er und unterstrich: „Fakt ist, wir haben aktuell kein Grundstück in der Ortsmitte“. Darum könne man zwar viele schöne Ideen haben, aber eben keine einzige davon umsetzen.

„Die Überlegung lautet: Machen wir jetzt etwas, das umsetzbar ist, oder warten wir auf etwas, was vielleicht nie kommt?“ Sollten die laufenden Grundstücksverhandlungen erfolgreich verlaufen, stünden hingegen verschiedene Optionen offen, beispielsweise Eigentumswohnungen für Senioren, eine Dorfwirtschaft als sozialer Treffpunkt, möglicherweise auch die Ansiedlung eines Arztes oder gar einer Apotheke – dies werde aber von anderen Entscheidungsträgern entschieden. Zudem müsse das Feuerwehrhaus dringend erweitert werden.

„Auf was wollen wir warten?“

Die Frage, wie groß der Druck sei, jetzt schnell eine Entscheidung für oder gegen den Lebensmittelmarkt an der Steige zu fällen, beantwortete Rathauschef Wölfle so: „Auf was wollen wir warten? Der Einzige, der bereit war, in der Ortsmitte was zu machen, hat definitiv abgesagt. Wir haben jetzt zwei Investoren, die es oben an der Steige machen würden und die erwarten eine Antwort, ob sie loslegen können oder nicht. Wenn wir zu lange warten, sind die vielleicht auch weg und wir haben wieder nichts.“

Für Furore sorgte Josef Butzer. Er hatte das Haus gebaut, in dem sich aktuell der defizitäre Börwanger Dorfladen befindet. Er bot an: „Ich übernehme für zwei Jahre das Minus der Dorfladens Börwang, damit wir wirklich Zeit haben zu überlegen, was wir brauchen.“ Auch Toni Klotz meldete sich zu Wort: „Es ist kein Geheimnis, dass ich strikt gegen den Standort an der Börwanger Steige bin. Das wird da oben nicht klappen! Ich bitte den Gemeinderat, keine Schnellschüsse zu machen. Erkennt, dass Ihr eine starke Bevölkerung habt, die Interesse an einer Dorfentwicklung hat. Nehmt diese Gelegenheit wahr!“ Die Mitglieder der Interessensgemeinschaft bekräftigten zum Schluss der Veranstaltung: „Lassen Sie uns gemeinsam etwas Gutes entwickeln!“

Gemeinderat vertagt Grundsatzentscheidung

Bei der am folgenden Tag stattfindenden Gemeinderatssitzung sorgte das Thema erneut für eine lange und konstruktive Diskussion. Neu dabei: Dem Rathaus ist mittlerweile eine Liste mit 200 Unterschriften von Bürgern zugegangen, die sich für die rasche Ansiedlung des Lebensmittelmarktes an der Börwanger Steige ausgesprochen haben. Die eigentlich anberaumte Grundsatzentscheidung für oder gegen das Vorhaben wurde auf vielfachen Wunsch aus dem Gremium verschoben, bis der Ausgang der Verhandlungen um das Grundstück in der Ortsmitte vorliegt.