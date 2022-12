Grünes Licht für den Supermarkt an der Börwanger Steige

Von: Sabine Stodal

Teilen

Die Planungen zur Errichtung eines Supermarkts oben an der Börwanger Steige werden weiterverfolgt. © Stodal

Der Haldenwanger Gemeinderat hat entschieden: die Planungen zur Errichtung eines Supermarkts oben an der Börwanger Steige werden weiterverfolgt.

Der Antrag der grünen Gemeinderäte, ein Planungsbüro mit der Untersuchung der Vor- und Nachteile dieses sowie eines weiteren möglichen Standortes in der Ortsmitte zu beauftragen, wurde mit 12:5 Stimmen abgelehnt. Die Entscheidung zugunsten des Marktes an der Börwanger Steige fußte auch auf den neuen Informationen, die dem Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung präsentiert wurden. Aus dem Feuerwehrbedarfsplan, den Michael Fackler vom Büro für abwehrenden Brandschutz im Auftrag der Gemeinde erstellt hat und nun vorstellte, geht hervor, dass beim Börwanger Feuerwehrhaus dringender Handlungsbedarf besteht.

Das jetzige Gebäude in der Ortsmitte sei zu eng, die Fahrzeuge hätten nicht den vorgeschriebenen Platz. Eine Erweiterung sei zwingend nötig. Hier kommt ein zweiter entscheidender Faktor ins Spiel: die Gemeinde kann aller Voraussicht nach in Kürze ein Grundstück in direkter Nachbarschaft erwerben. Dieses biete sich für die erforderliche Erweiterung an. „Wenn wir auf demselben Grundstück auch noch einen Lebensmittelmarkt bauen würden, würde dieser sehr klein ausfallen“, so Wölfle im Gespräch mit dem Kreisboten.

Nach regem Meinungsaustausch im Gremium wurde der eingangs erwähnte Antrag der grünen Gemeinderäte abgelehnt. Für den Beschlussvorschlag, die Planungen eines Lebensmittelmarktes an der Börwanger Steige weiterzuverfolgen, stimmten zwölf Gemeinderäte bei fünf Gegenstimmen. Eine Entscheidung, welcher der beiden Interessenten den Zuschlag erhält – sowohl Edeka als auch Feneberg haben ihren Hut in den Ring geworfen –, soll in der nächsten Gemeinderatssitzung am 13. Dezember fallen