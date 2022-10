Haldenwang: Historischer und sanierter Damm schützt vor Hochwasser

Von: Sabine Stodal

Teilen

Karl Schindele, David Kempter und Projektleiter Manuel Ehrlich vom Wasserwirtschaftsamt Kempten (WWA) erläuterten den Anwesenden, darunter Haldenwangs 1. Bürgermeister Josef Wölfle (der Damm befindet sich auf der Gemarkung der Gemeinde) und dem Haldenwanger Bauamtsleiter Timo Ledere die Sanierungsmaßnahmen. Dieter Schade (mit Kopfbedeckung), vor 22 Jahren ausgeschiedener ehemaliger Behördenleiter des WWA, berichtete, wie er den Damm in den 1980er Jahren „wiederentdeckt“ hatte. Zur jetzigen Sanierung sagte er: „Hier geben sich Geschichte und Zukunft die Hand.“ © Stodal

Haldenwang/Lauben – Der historische Wuhrdamm wurde saniert. Nun soll er auch bei einem Hundertjährigen Hochwasser Schutz bieten.

Westlich der Gemeinde Wildpoldsried, unterhalb des einst hier thronenden Schlosses Wagegg, erstreckte sich vor 300 Jahren der größte Fischweiher der Region, der Wagegger Weiher. Der künstlich angelegte, etwa 2,72 Quadratkilometer große See diente in der damals rund 150 Tage umfassenden Fastenzeit der Versorgung der Fürstäbte mit Fisch. Den Auslass des Weihers stellte ein Damm an der Talenge im Westen des Weihers dar. Dieser Wuhrdamm beim Weiler Priors existiert noch heute. In den vergangenen zwei Jahren wurde er vom Wasserwirtschaftsamt Kempten aufwändig saniert. Denn dem historischen Bauwerk kommt heute eine große Bedeutung beim Hochwasserschutz zu.

Der 100 Meter lange und 10,5 Meter hohe Wuhrdamm wurde in den Jahren 1493 bis 1497 errichtet und diente der Aufstauung des Wagegger Weihers. Zwar wurde jener nach der Säkularisation abgelassen, der Damm jedoch blieb bestehen. Bis heute dient er dem Rückstau der Leubas und dem Schutz der flussabwärts gelegenen Ortschaften, u.a. dem Laubener Gemeindeteil Stielings. Am Fuße des Dammes sowie knapp unterhalb dessen Oberkante befinden sich seit dessen Erbauung ein sogenannter „Grundablass“ und ein „Hochablass“ – zwei aus Steinen gemauerte tunnelartige Bögen mit Eichensohle. „Durch den Grundablass fließt ganzjährig die Leubas. Wenn diese viel Wasser führt, drosselt der Grundablass den Durchfluss von 100 auf 10 Kubikmeter pro Sekunde, womit sich nach und nach ein Einstau der ehemaligen Fläche des Weihers einstellt“, erläuterten Karl Schindele, Behördenleiter des Wasserwirtschaftsamts Kempten und sein Kollege David Kempter (Leiter der Abteilung Neubau - Wildbäche, Hochwasserschutz Günztal) anlässlich einer Infotour mit Pressevertretern zum offiziellen Abschluss der Bauarbeiten.

So soll der historische und sanierte Wuhrdamm vor Hochwasser schützen

Das Rückhaltevolumen bei einem hundertjährlichen Hochwasser liege bei etwa 3,8 Mio. Kubikmetern. „Bei den Hochwassern 1999, 2003 und 2005 wurde hier eine riesige Fläche eingestaut“, erinnerte sich David Kempter. „Damals reichte das Hochwasser bis knapp unter den Fahrbahnrand der B12“. Etwa sechs Meter über dem Grundablass, am anderen Ende des Dammes, befindet sich der Hochablass, der als Hochwasserentlastung dient. „Ab einem bestimmten Wasserstand wird hier gezielt Wasser abgeführt, um ein Überspülen des Dammes und somit dessen Versagen zu verhindern“, so Kempter weiter. Beide Ablässe seien sanierungsbedürftig gewesen. „Beim Grunddurchlass bröckelten beispielsweise große Steine aus der Decke, trotzdem war die Standsicherheit gegeben. Beim Hochablass war diese nicht dauerhaft gewährleistet. Es wäre schon noch ein paar Jahre gutgegangen, aber wir wollten rechtzeitig reagieren.“

Nach einer gewissenhaften Untersuchung der Gegebenheiten erfolgte darum seit 2021 in zwei Bauabschnitten die Sanierung des historischen Bauwerkes. Dabei wurde unter anderem der Grundablass saniert, der alte Hochablass durch einen neuen Wellstahldurchlass ersetzt sowie die nördliche Dammböschung abgeflacht und im unteren Bereich stabilisiert, um dem Wasserdruck bei einem Einstau mehr Eigenlast entgegen zu setzen und einen Böschungsbruch zu unterbinden. „Der Damm entspricht nun dem Stand der Technik“, betonten Schindele und Kempter. „Für relativ wenig Geld haben wir hier ein sehr großes Rückhaltebecken erhalten, das den darunterliegenden Gemeinden auch bei einem Hundertjährigen Hochwasser Schutz bietet.“ Anstelle der ursprünglich veranschlagten Kosten in Höhe von 800.00 Euro schlugen die Baumaßnahmen mit 650.00 Euro zu Buche. Diese wurden vollständig vom Freistaat Bayern getragen.