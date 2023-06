Karateka Louis Freudling freut sich über Platz drei

Louis Freudling vom Karate Dojo Haldenwang freut sich über seinen dritten Platz. © Günter Freudling

Haldenwang/Höchst - Beim diesjährigen internationalen Nicki-Cup in Höchst/Österreich startete Louis Freudling vom Karate Dojo Haldenwang erstmals in der Oberstufe in der Kategorie Kata U14 mixed.

In der ersten Runde überzeugte er mit einer sauberen Kata Jion und besiegte seinen Gegner aus dem Kader Tirol mit 2:1 Punkten. In der nächsten Runde unterlag er mit der Kata Heian Godan seinem Gegner Christian Rohrbacher aus Höchst mit 1:2 .

Im kleinen Finale konnte der Haldenwanger Karateka nochmals durchstarten und überzeugte die Kampfrichter mit einer sicheren Kata Bassai Dai und gewann mit 3:0-Punkten gegen Tobias Albrecht vom Kader Tirol. Damit hatte er den dritten Platz erreicht und nahm auf dem Siegerpodest glücklich seinen Pokal entgegen. kb

