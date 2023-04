Haldenwanger Ortskern: Planungsbüros stellen Vorplanungen vor

Von: Sabine Stodal

Der ehemalige Gasthof Hirsch (im Hintergrund ist die Spitze des Kirchturms zu erkennen) soll abgerissen werden. © Sabine Stodal

Haldenwang - Im Mai 2019 beschloss der Haldenwanger Gemeinderat ein Konzept zur Ortskernentwicklung. Das marode, ehemalige Gasthaus „Hirsch“ im Ortszentrum soll abgerissen werden. An seiner Stelle soll ein Gebäude entstehen, das Wohnungen und vielleicht auch den Dorfladen beherbergt.

Im Jahr 2021 fand dazu ein Realisierungswettbewerb statt, dessen Siegerentwurf für kontroverse Diskussionen im Ort gesorgt hatte. Zuletzt stand im Raum, die Pläne für den neuen Dorfladen zu verwerfen. Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung stellten Bürgermeister Josef Wölfle und die Vertreter der Planungsbüros nun den aktuellen Stand der Vorplanungen vor.

Das Gebäude selbst soll ein nicht rechtwinklig geformter, kompakter Baukörper in Stahlbeton-Holzbauweise mit vorgehängter, hinterlüfteter Holzfassade, Tiefgarage, Loggien und einer großen Gemeinschafts-Dachterrasse in der nordwestlichen Außenecke sein. „Von der Höhe entspricht es in etwa den umliegenden Gebäuden. An der höchsten Stelle im Westen sind wir mit dem Dach ein Stück heruntergegangen“, so Dipl.-Ing. Rainer Hofmann von Bogevischs Buero Architekten. Vor allem an der optischen Gestaltung hatten sich rege Diskussionen im Dorf entzündet. „Die Palette reichte von Zustimmung über Ablehnung bis hin zu konstruktiven Anmerkungen“, wie Wölfle anmerkte. Unter anderem hatte die Tatsache, dass das Gebäude ohne Dachüberstände auskommen soll, vielfach für Kritik gesorgt. Dieser hielt Hofmann mithilfe einiger Fotos aus Allgäuer Gemeinden entgegen, viele öffentliche Gebäude in der Region hätten keine Dachüberstände. Auch die im Vorfeld aufgekommenen Bedenken, auf der Dachterrasse könnte sich das Wasser stauen, entkräftete er. „Das Wasser staut sich nicht und es fließt auch nicht an der Außenhaut entlang oder in die Dämmung hinein. Es wird abgeführt und kann problemlos zwischen den Holzlatten abfließen.“

Haldenwanger Ortskern: Zwei Planungsentwürfe vorbereitet

Die Dachterrasse als solches sei wichtig, da das Gebäude auch in Zukunft auf allen Seiten von zwei Einbahnstraßen und der Hauptstraße umschlossen sein wird, betonte er. „Somit müssen die geplanten Wohnungen ohne jedwede Freifläche oder Pufferraum auskommen.“ Da momentan nicht sicher ist, ob der ursprünglich im Erdgeschoss vorgesehene Dorfladen tatsächlich verwirklicht wird, wurden zwei Planungsentwürfe vorbereitet: einer mit elf Wohneinheiten und Dorfladen, ein zweiter ohne Dorfladen, dafür mit 15 Wohnungen und einem optionalen großen Gemeinschaftsraum. Bei der Wohnungsgröße habe man sich an den Vorgaben für geförderten Wohnraum orientiert. „Die Wohnungen können nicht riesig werden, aber wir haben eine gute Lösung gefunden“, so Hofmann. Voraussichtlich werde das Dach mit einer (evtl. farblich angepassten) PV-Anlage versehen.

Die Vorplanungen zur Gestaltung des Umfelds stellte Dipl. Ing. (FH) Landschaftsarchitekt/ Stadtplaner Markus Schäf von Stautner und Schäf Landschaftsarchitekten vor. Bei intensiven Gesprächen mit der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt sei man zu dem Schluss gekommen, dass die anfangs angedachte Aufpflasterung vor dem – von der Straße eingerückten – Eingang des Dorfladens ungünstig sei (lauter, teurer, Steine können herausbrechen). Besser sei es, den Straßenbelag auf dem fraglichen Abschnitt der Hauptstraße farblich zu verändern, beispielsweise durch beigen Asphalt (u.a. einfacher auszubessern). Damit erreiche man bei den Verkehrsteilnehmern erhöhte Aufmerksamkeit und eine Verlangsamung der Fahrgeschwindigkeit. Diese soll künftig in diesem Bereich 30 Kilometer pro Stunde betragen. Die schmale Bushaltestelle auf der Ostseite der Hauptstraße soll aufgegeben werden. „Momentan stehen die Busse dort halb in der Straße. Das ist gefährlicher, als wenn sie mitten in der Straße halten. Der dahinterkommende Verkehr muss dann eben kurz warten.“ Die schräg gegenüberliegende Bushaltestellenbucht Richtung Kempten bleibt. An Parkmöglichkeiten sind acht Längsstellplätze entlang der Hauptstraße sowie zwei an der Wengener Straße vorgesehen und der Gehweg soll an der Hauptstraße auf zwei Meter erweitert werden. Eine stufenlose Verbindung zum Rathaus wäre möglich, am Dorfplatz vor der Kirche sei ein Holzdeck mit Bank vorgesehen.

Gesamtkosten bei etwa acht Millionen Euro

Bezüglich der zu erwarteten Kosten habe der Ukraine-Krieg zu enormen Preiserhöhungen geführt, so die Planer. Ihren aktuellen Schätzungen zufolge würden sich die Gesamtkosten des Projektes auf etwa acht Millionen Euro belaufen. Sie gliedern sich in 5,3 bis 5,5 Millionen Euro für den Hochbau, 1,65 Millionen Euro für die Verkehrs- und Freiflächengestaltung, circa 300.000 Euro für den Tiefbau, circa 300.000 Euro Planungskosten sowie geschätzte 300.000 Euro für den Abriss des Bestandsgebäudes. Die beiden Büros wurden nun beauftragt, die exakten Kosten zu ermitteln. „Erst wenn diese vorliegen, kann sich die Gemeinde mit der Regierung von Schwaben über konkrete Förderbeträge aus den Töpfen für Städtebau und sozialen Wohnungsbau sowie mit dem Amt für ländliche Entwicklung über Zuschüsse für den Dorfladen verständigen“, so Wölfle. „Dann wissen wir auch genau, welche Kosten an uns hängen bleiben würden.“

Ob, wann und in welcher konkreten Ausgestaltung die Maßnahme umgesetzt wird, soll in den nächsten Monaten im Gemeinderat weiter diskutiert werden. Denn, wie Wölfle eingangs betont hatte, die Kommune steht vor weiteren dringenden Investitionen. Dazu gehören u.a. die Erweiterung des Kindergartens Haldenwang, der Mittagsbetreuung an der Grundschule sowie des Feuerwehrhauses Börwang.