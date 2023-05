Kempten: Reicht die Schule in Heiligkreuz aus?

Von: Martina Ahr

Wird der Platz in der Schule in Heiligkreuz auch in Zukunft ausreichen? Das Gremium wird sich in der nächsten Sitzung im Juli erneut mit dem Thema beschäftigen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Arne Trautmann

Kempten – Ein großer Teil des Neubaugebiets Halde-Nord gehört in den Schulsprengel der Heiligkreuzer Grundschule. Wird die Größe der Schule dann noch ausreichen? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit der Ausschuss für Schule und Sport.

Das Institut SAGS hatte Prognosen errechnet, mit wie vielen Kindern im Sprengel künftig zu rechnen sei. Der Diplomstatistiker Christian Rindsfüßer stellte die Ergebnisse im Ausschuss vor: 2024 werden 69 Wohneinheiten bezogen. Wie viele Kinder dabei sein könnten, hat Rindsfüßer anhand einer Wohnraumanalyse prognostiziert. Das bedeutet: Er schaut, was gebaut wird und wer typischerweise diese Wohnungsbzw. Häusertypen bewohnt.

Hochgerechnet käme man auf 61 Kinder unter 18, elf davon im Alter von sechs bis zehn, 2026 sind es bereits 45, 2028 sind es 81. Die Zahl steigt bis 2032 weiter an (113 Kinder), dann sinkt sie wieder. Das sei allerdings nur eine vorsichtige Prognose, betont Rindfüßer. Er hatte nur den Auftrag, das Gebiet Halde-Nord zu berechnen, die Baugebiete Hinterbach-Nord und Heiligkreuz-Süd seien nicht berücksichtigt. Außerdem müsse man bedenken: Parameter verändern sich. So könne es wegen steigender Mieten und hoher Immobilienpreise zu einer höheren Belegdichte kommen. Ein weiteres Manko der Prognosen seien die Zensusdaten. Die 2022 erhobenen Daten werden voraussichtlich im Herbst 2023 veröffentlicht. So müsse man derzeit noch auf die Zensusdaten von 2011 setzen.

Heiligkreuzer Grundschule Kempten: Prognose wird neu berechnet

Die Grundschule würde demnach aktuell ausreichen, hält Schulreferent Thomas Baier-Regnery fest, allerdings hänge dies davon ab, was sonst in Sachen Nachverdichtung passiere: „Eine sehr knappe Situation.“

Schulrat Tobias Schiele berichtet von den Planungen: Sie werde als zweizügige Grundschule geplant, müsse aber so flexibel gestaltet sein, um nachträglich via Ergänzungsbau dreizügig zu werden. Andererseits wäre aktuell ein guter Zeitpunkt, die Planungen anzupassen. Außerdem weist Rindfüßer darauf hin, dass es aufgrund des Lehrermangels zu steigenden Klassenstärken komme, das könne sich in den Dreißigerjahren entspannen. Man müsse so planen, dass man sowohl größere als auch kleinere Klassen unterbringen könne.

„In der Prognose geht man davon aus, dass alles gebaut wird, was geplant wird“, so Prof. Dr. Robert Schmidt (CSU). Er äußerte Zweifel daran, dass die geplante Zahl der Wohneinheiten in Halde-Nord erreicht werde, „weil die Preise so teuer sind“. Das Gremium wird sich in der nächsten Sitzung im Juli erneut mit dem Thema beschäftigen, bis dahin soll die Prognose – diesmal unter Berücksichtigung aller Baugebiete – erneut berechnet werden.