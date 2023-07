Heimatverein Kempten würdigt Fürstabt Roman Giel von Gielsberg

Von: Jörg Spielberg

„Seine Ziele waren richtig, seine Methoden falsch“ lautete das Fazit des stellvertretenden Leiters des Bayerischen Hauptstaatsarchivs Dr. Gerhard Immler zum Leben und Wirken des Fürstabts Roman Giel von Gielsberg. © Spielberg

Kempten – Seine Hinterlassenschaften haben das Stadtbild Kemptens geprägt. Zu den bedeutsamsten Gebäuden der Stadt gehören die fürstäbtliche Residenz sowie die ihr angeschlossene St. Lorenz-Basilika. Beide entstanden kurz nach Ende des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648), Bauherr war Fürstabt Roman Giel von Gielsberg (1612-1673).

Die Basilika war eine der ersten großen Kirchenbauten nach dem Dreißigjährigen Krieg. Ihre Erbauer nahmen sich den Aachener Dom zum Vorbild. Sie teilten den Bau in eine Stifts- und Pfarrkirche. Der Chor unter der Kuppel war den Konventmitgliedern vorbehalten, das Langhaus war durch ein Chorgitter abgetrennt und wurde für das Volk als Pfarrkirche genutzt.

Der Todestag des Fürstabts jährt sich in diesem Jahr zum 350. Mal – Anlass für den Heimatverein Kempten e. V. zu einem Vortrag mit Dr. Gerhard Immler, Leiter des Geheimen Hausarchivs und stellvertretender Direktor des Bayerischen Hauptstaatsarchivs, über den streitbaren Fürstabt Roman Giel von Gielsberg in den Fürstensaal der Residenz einzuladen. Rund 70 Gäste verfolgten die in drei Abschnitte aufgeteilte Abhandlung über den Bauherrn, Klosterreformer und Landesherrn.

Vortrag im Heimatverein Kempten: Der Klosterreformer

Christoph Bernhard Giel von Gielsberg wurde 1612 als Sohn des vom schwäbischen Adelsgeschlecht entstammenden Joachim Christoph Giel von Gielsberg aus Thurgau und Ursula von Castelmur aus Graubünden geboren. Er verbrachte seine Jugend im oberschwäbischen Ochsenhausen, deren Klosteranlage ihn später zum Bau der Residenz in Kempten animierte. 1630 legte er in Kempten das Ordensgelübde ab und nahm den Klosternamen Roman an. Zwei Jahre später erlebte er, wie schwedische Truppen gemeinsam mit den Bürgern der reformierten Reichsstadt die damalige Abtei zerstörten.

Der Sitz der Klosteranlage wurde daraufhin in das nahe Schloss Schwabelsberg verlegt. 1639 wurde Giel von Gielsberg zum Fürstabt gewählt. Da er ein großer Anhänger der von Rom geforderten benediktinischen Reformen war, trat er in Verhandlungen mit oberschwäbischen und schweizerischen Benediktinerkongregationen, die diese Reformen voranbringen wollten.

In den darauffolgenden Jahren gelang es dem Fürstabt aber nicht, die Klosterreformen durchzusetzen, die von den adeligen Konventmitgliedern ein an Ordensregeln statt an der Jagd ausgerichtetes Leben einforderten. Auch blieb es nichtadeligen Novizen verboten, als Ordensbruder dem Kloster beizutreten. Als Fürstabt Roman 1646 in Rom um Unterstützung bat, wurde ihm diese verwehrt. Das Adelsprivileg blieb besiegelt, was dazu führte, dass die Fürstabtei in Kempten in kultureller, pastoraler wie wissenschaftlicher Hinsicht mittelmäßig blieb.

Der Bauherr

Nach dem Scheitern seiner Reformbemühungen und dem Ende des dreißigjährigen Krieges 1648 wandte sich Fürstabt Roman neuen Zielen zu: Er wollte die 1632 zerstörte Abtei wieder aufbauen. Dazu konsultierte er den Vorarlberger Baumeister Michael Beer, der 1651 mit dem Bau der riesigen Vierflügelanlage der Residenz und ein Jahr später mit dem Unterbau der Basilika begann.

Bereits 1653 überwarf sich Fürstabt Roman mit dem Baumeister aus Vorarlberg und engagiert Giovanni Serro aus Graubünden. Zusammen gelang bis 1668 zwar die Fertigstellung der Anlage, aber für den Fürstabt war der Preis hoch. Noch Jahre nach Beendigung des Krieges litten die Bürger an Armut. Die hohen finanziellen Belastungen setzten ihnen zu.

Dr. Gerhard Immler berichtete, dass sich zu dieser Zeit auch das Wesen des Fürstabts veränderte. Von Zeitgenossen wurde er als unbeherrscht und jähzornig beschrieben. 1671 wurde Fürstabt Roman nach Rom abgerufen, sein Statthalter wurde Rupert von Bodman. 1673 verstarb Fürstabt Roman in Rom, wo er in Santa Maria dell‘Anima, der Kirche der Deutschen, beigesetzt wurde. Immlers Fazit: „Seine Ziele waren richtig, seine Methoden falsch.“