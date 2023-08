Heinz Rühmann landet in Durach

Von: Lutz Bäucker

Teilen

Start vor 80 Jahren: Landrätin Indra Baier-Müller und Kemptens OB Thomas Kiechle am Propeller eines „Flamingo“-Doppeldeckers, Baujahr 1937. Mit einer ähnlichen Maschine landete Heinz Rühmann 1943 in Durach. © Bäucker

Durach – Rettungshubschrauber „Christoph 17“ startet und landet hier rund 1.500 Mal pro Jahr. Jährlich etwa 11.000 Freizeit- und Geschäftsflieger haben das grasige Flugfeld nördlich der Autobahn zum Ziel. Der kleine Flugplatz Durach ist der am höchsten gelegene Deutschlands. Und er hat eine spannende Vergangenheit- als Drehort für einen der populärsten Filme unseres Landes. Vor 80 Jahren steuerte Kino-Super-Star Heinz Rühmann alias „Quax“ Durach an.

Sommer, Juli 1943 im Allgäu. Rühmann und seine ebenso prominente Frau Hertha Feiler logieren in einem Häuschen am Bachtelweg. Der Star hat von Reichspropagandaminister Goebbels den Auftrag, einen unterhaltsamen Flieger-Film abzuliefern, der das Volk von der heraufziehenden Niederlage Nazi-Deutschlands ablenkt. Durach ist die ideale „location“ dafür, dient der Platz doch auch als Trainingszentrum für Flugschüler der Reichsluftwaffe.

Rühmann darf sich seine Schauspielcrew selbst aussuchen (u.a. Beppo Brem und Bruni Löbel), die männlichen Mitglieder müssen während der Dreharbeiten nicht zum Militärdienst. Mit allen Tricks werden sie trotz Bilderbuchwetter in die Länge gezogen: „Ich kann diesen wolkenlosen Allgäuer Himmel nicht gebrauchen,“ argumentiert Regisseur Helmut Weiss,“ ich brauche Wolken für die richtige Belichtung.“

Die eher hanebüchene Handlung des Films („ein Klamauk mit rassistischen Untertönen“, so die spätere Kritik) spielt nicht nur rund um die Hangars in Durach, sondern auch am Öschlesee, am Bahnhof Oy-Mittelberg und im württembergischen Wangen. Durach gilt 1943 als relativ sicherer Ort , doch Rühmann notiert in seinen Erinnerungen: „Nachts hörten wir das Dröhnen der alliierten Bomber-Geschwader, die unterwegs nach München waren.“ Übrigens: das „Afrika“ des Streifens liegt in der sandigen Ödnis Brandenburgs.Aufgrund der sich verschlechternden Kriegslage werden die Filmaufnahmen im Januar 1944 abgebrochen. „Made in Durach“ bleibt als Erinnerung.

Nach Verbot, Zensur und Neuschnitt darf der Film erst 1953 in die bundesdeutschen Lichtspielhäuser kommen. Die Premiere findet im Mai in Düsseldorf statt. Der Film wird zum Kassenschlager und festigt das Image Rühmanns als unpolitischer Liebling der Deutschen. Kritiker werfen ihm mangelnde Distanz zum Nazi-Regime vor. In den 1950er Jahren besuchte der Star das einstige „Hollywood des Allgäus“ noch einmal ganz privat.