Heising: Einbrecher richtet sich häuslich ein

Heising - Eine böse Überraschung erlebte eine Familie, als sie nach einem einwöchigen Urlaub Freitagnacht nach Hause kam. Ein Mann hatte sich in ihrem Haus eingenistet.

Beim Aufsperren der Haustür stand überraschend eine fremde Person im Flur. Die über Notruf verständigten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Kempten nahmen einen 19-jährigen Mann vorläufig fest. Wie die Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes in Memmingen ergaben, war der Mann nach der Abreise der Familie am 21. August über die Terrassentür in das Einfamilienhaus eingedrungen. Bis zu seiner Festnahme hatte sich der Mann sich dort offenbar eingenistet.

Die Familie stellte fest, dass der Mann sich an den Lebensmittelvorräten bedient und auch bei ihnen genächtigt hatte. Zudem hatte der Mann mutmaßlich Gegenstände im dreistelligen Gegenwert sowie Bargeld aus dem Haus gestohlen.

Ist der Mann aufgefallen?

Wann genau der Beschuldigte in das Haus eingebrochen ist und ob weitere Personen beteiligt waren, wird derzeit von der Kriminalpolizei Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten ermittelt. Die Kriminalpolizei Kempten bittet daher um Hinweise, ob im Zeitraum vom 21.08.2022 bis 26.08.2022 verdächtige Personen im Bereich der Laubener Straße, der Notburgastraße, der Blumenstraße, der Rieppstraße, der Wendelinstraße oder des Sonnenbühls festgestellt wurden oder anderweitig verdächtige Handlungen wahrgenommen wurden, unter der Telefonnummer 0831/9909-0.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurde der dreiste Einbrecher dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kempten vorgeführt, dieser erließ einen Haftbefehl. Die Beamten lieferten den Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt ein.

