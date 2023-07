Heisinger TurnerInnen triumphieren beim Allgäuer Turnerjugendtreffen

Teilen

1. Reihe (v.l.) Anna Marte, Pauline Wonner, Laura Graf, Linnea Gierschner, Amy Kinkel, Saskia Maier, Kira Tikan, Lena Maier, Leni Mehlhorn, Clara Weilbach, Betreuerin Eva Gierschner; 2. Reihe (v.l.) Trainerin Johanna Bracke, Sophie Mehlhorn, Josefine Müller-Tolk, Nina Holzmann, Simay Atmaca, Annika Gehrer, Rosalie Aicher, Hannah Hoffmann, Jana Panchenko, Tim Holzmann, Paula Köhler, Julia Wonner, Trainerin Sabrina Maier, Magdalena Franjic, Joseline Steigmann; 3. Reihe (v.l.): Trainerin Elke Holzmann, Fiona Mayr, Clara Müller-Tolk, Isabella Schwarz, Sophia Martin, Tamy Steinborn, Maya Bodenmüller, Melina Kiechle, Elena Schiebel, Luzi Dill, Milana Tikan, Franziska Seidl, Kilian Dill, Trainerin Eva Koneberg, Kilian Krapp; 4. Reihe (v.l.): Finja Bader, Lena Herz, Victoria Deixler, Hanna Prestel, Mardiya Oumorou, Nives Franjic, Lucien Steigmann, Celina Mayr, Ida Aicher, Mona Kiechle, Trainerinnen Agnes Mayr und Jessica Müller. © Vera Marte

Heising/Sonthofen - Der TSV Heising war mit fünf Podestplätzen der erfolgreichste Verein beim Allgäuer Turnerjugend-Treffen, das am vergangenen Wochenende in Sonthofen stattfand. Es nahmen 64 Mannschaften aus ganz Bayern an diesem Wettkampf teil. Die fünf teilnehmenden Mannschaften des TSV Heising holten sich zwei Siege, zwei zweite Plätze und einen dritten Platz.

Das KGW-Team der 6-9-Jährigen trat in den vier Disziplinen Turnen, Laufen, Werfen und Überraschungsaufgabe an und sicherte sich mit insgesamt 29,75 Punkten den Sieg.

Die KGW-Gruppe der 8-12-Jährigen starte in denselben Disziplinen und holte sich im größten Teilnehmerfeld von 16 Mannschaften mit 30,80 Punkten von möglichen 32 Punkten den dritten Platz. Beide KGW-Mannschaften waren in ihrer Wettkampfklasse die Besten aus dem Turngau Allgäu.

Allgäuer Pokalsieg für die Heisinger Nachwuchsgruppe der 11-14-Jährigen

Die Nachwuchsgruppe der 11-14 Jährigen siegte souverän in ihrer Wettkampfklasse mit 28,75 Punkten von möglichen 30 Punkten und zeigte einen starken Dreikampf in den Disziplinen Turnen, Laufen und Schlagballweitwurf. Der Allgäuer Pokalsieg war ihnen nicht zu nehmen.

Die TGM-Jugend Gruppe der 12-16-Jährigen zeigte ausgezeichnete Leistungen in den Disziplinen Turnen, Tanzen, Laufen sowie dem Medizinballwerfen und erreichte in ihrer Wettkampfklasse 38,30 Punkte von möglichen 40 Punkten und die Heisingerinnen wurden unangefochten Allgäuer Meister.

Auch die Erwachsenengruppe siegt

Die TGW-Erwachsenengruppe ab 18 Jahren, die sich vor zwei Monaten aus ehemaligen Heisinger TurnerInnen formierte, wurde Gausieger und erreichte ausgezeichnete 29,60 von 30 möglichen Punkten. Sie absolvierten die Disziplinen Turnen, Laufen und Medizinballwerfen.

Der Jubel über diesen grandiosen Erfolg war sowohl bei den WettkämpferInnen als auch bei den Trainerinnen riesengroß. kb