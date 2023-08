Fotostrecke: Helge Schneider zeigt sich beim Theaterfestival in Isny als Multi-Instrumentalist

Teilen

Am Mittwoch performte Helge Schneider zusammen mit seiner Band das Publikum im restlos ausverkauften Zirkuszelt. Er sang, tanzte und beeindruckte das Publikum mit seinem Können am Klavier, an Saxofon, Trompete, Xylophon und einigen anderen Instrumenten. Und natürlich mit seinen skurril-witzigen Anekdoten zur Musik.

1 / 4 Helge Schneider zeigt sich beim Theaterfestival in Isny als Multi-Instrumentalist © Matthias Hagmann

2 / 4 Helge Schneider zeigt sich beim Theaterfestival in Isny als Multi-Instrumentalist © Matthias Hagmann

3 / 4 Helge Schneider zeigt sich beim Theaterfestival in Isny als Multi-Instrumentalist © Matthias Hagmann

4 / 4 Helge Schneider zeigt sich beim Theaterfestival in Isny als Multi-Instrumentalist © Matthias Hagmann

Weitere Fotos vom Theaterfestival gibt‘s hier.