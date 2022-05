Hildegardis-Gymnasium Kempten stellt Klimakochbuch vor

Von: Sabine Stodal

Schülerinnen und Schüler am Hildegardis-Gymnasium haben im P-Seminar unter Leitung von Matthias Klaubert (re.) ein „Klimakochbuch“ entwickelt. © Hildegardis-Gymnasium

Kempten – Am Kemptener Hildegardis-Gymnasium, der ersten zertifizierten Klimaschule Bayerns, haben die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ein „Klimakochbuch“ entwickelt.

Klimaschutz kann bereits in der Küche anfangen – schließlich weist jede Zutat unseres Essens aufgrund ihrer Produktionsweise und ihres Transportweges einen eigenen CO2-Fußabdruck auf. Am Kemptener Hildegardis-Gymnasium, der ersten zertifizierten Klimaschule Bayerns, haben sich Schülerinnen und Schüler der Oberstufe mit genau dieser Thematik befasst und in den letzten 18 Monaten ein interessantes, innovatives und hochwertig gestaltetes „Klimakochbuch“ entwickelt.

Das Klimakochbuch, das die 15 SchülerInnen des P-Seminars unter Leitung von Lehrkraft Matthias Klaubert entwickelten, enthält auf 125 Seiten mehr als 40 leckere, abwechslungseiche Rezepte, von Frühstück bis Nachspeise, von gutbürgerlich bis exotisch, manche davon mit Fleisch, andere vegetarisch oder vegan.

Klimakochbuch: CO2 zählen statt Kalorien

Für jedes einzelne Gericht berechneten die SchülerInnen dessen CO2-Fußabdruck (Grundlage hierfür ist die Studie „Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland“ des IFEU-Instituts) und veranschaulichten die jeweilige Klimafreundlichkeit anhand eines Punktesystems.



Einige Beispiele: Bärlauchknödel verursachen pro Portion 340 Gramm klimaschädlichen Kohlenstoffdioxids, bei Hühnchen mit Kartoffel-Spalten fallen 1.040 Gramm CO2 an, der Schokokuchen mit flüssigem Kern bringt es auf 517 Gramm. Idealerweise sollte jeder Mensch täglich für maximal 6,8 Kilogramm CO2-Ausstoß verantwortlich sein oder hochgerechnet aufs Jahr für 2,5 Tonnen. 2019 lag Deutschland bei durchschnittlich 7,8 Tonnen pro Kopf.



Klimafreundliche Ernährung

Darüber hinaus wird den Leserinnen und Lesern ohne erhobenen Zeigefinger Wissenswertes rund um klimafreundliche Ernährung geboten, inklusive einer Anleitung zum Herstellen von Wachstüchern als Alternative zu Frischhalte- und Alufolie. Einem praktischen Saisonkalender ist auf einen Blick zu entnehmen, wann welches Gemüse und Obst hierzulande dem natürlichen Zyklus entsprechend verfügbar ist.

Die Schüler gehen zudem der Frage nach, was „bio“ bei Lebensmitteln bedeutet. Das alles schafft ein Gefühl für den Zusammenhang zwischen Ernährung und Klima.

Klimaschutz-AG machte den Anfang

„Die ersten Anfänge unseres Klimakochbuchs reichen ins Frühjahr 2018 zurück“, erinnert sich Matthias Klaubert. „Damals haben wir im Rahmen der Klimaschutz-AG die Punkte verschiedener Rezepte berechnet. Es wurde aber schnell klar, dass der Weg bis zu einem Kochbuch sehr weit ist und wir es in einem Halbjahr nicht schaffen können. Mit dem P-Seminar standen uns jetzt die erforderlichen zeitlichen Ressourcen zur Verfügung.“

Im Lauf von 18 Monaten musste jede/jeder der Teilnehmenden jeweils drei Rezepte (teilweise handelt es sich um die Lieblingsrezepte aus der Familie) und eine Themenseite schreiben. Die Rezepte mussten nachgekocht und fotografiert werden. Auch das Layout wurde von den Schülerinnen und Schülern komplett eigenständig entwickelt und umgesetzt.

Förderung durch Allgäuer Klimafonds des Energie- und Umweltzentrums Allgäu

„Das war wirklich eine sehr große Leistung des Teams“, lobt er. Ein Highlight und extra Motivationsschub sei die Zusage des Allgäuer Klimafonds des Energie- und Umweltzentrums Allgäu gewesen, das Projekt mit 5.000 Euro zu unterstützen. Auch weitere Sponsoren hätten das Ganze unterstützt, wofür man sehr dankbar sei. Jetzt seien die SchülerInnen sehr stolz auf das Ergebnis.



Eine Vorschau des Hilde-Klimakochbuches gibt es unter www.yumpu.com/de/document/read/66643479/vorschau-klimakochbuch-hildegardis-gymansium-kempten/1.

Klimakochbuch online vorbestellen

Aktuell läuft bis 21. Mai 2022 die Vorbestellungsphase. Interessenten, auch außerhalb des Hildegardis Gymnasiums, können das Klimakochbuch unter der E-Mailadresse klimakochbuch@hildegardis-gymnasium.de vorbestellen.



Die Resonanz sei sehr gut, freut sich Klaubert. Er rechne mit ca. 1.000 Bestellungen. Ab Mitte Juni wird das Werk dann zum Preis von 7,50 Euro auch in den Buchhandlungen Thalia und Didactus in Kempten erhältlich sein. Pro verkauftem Exemplar werden 5 Euro an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe Ukraine gespendet.