Hilfe für Erdbebenopfer in der Türkei

Teilen

Der Verein ikarus.thingers e.V. ruft zur Mithilfe auf. © Bildagentur Panthermedia/Andriy Popov

Kempten – Für die Opfer des Erdbebens in der Türkei werden Hilfslieferungen organisiert.

Im Thingers lebende türkische Mitbürger bangen um das Leben ihrer Angehörigen im Erdbebengebiet. Sofort wurden Hilfslieferungen organisiert. Der Verein ikarus.thingers e.V. unterstützt die Hilfe. Der Hand-in-Hand Laden des Vereins ist ab sofort Sammelstelle für Hilfsgüter.

Was brauchen die Menschen im Katastrophengebiet?

warme Kleidung (Jacken, Mützen, Socken, Schuhe, …)

warme Decken/Schlafsäcke

Babysachen

haltbare Lebensmittel wie Nudeln und Konservendosen

Wo und wann können die Sachen abgegeben werden?

Dienstag, 7. Februar, und Mittwoch, 8. Februar, 9 bis 12 und 14 bis 19 Uhr

Freitag, 10. Februar, 9 bis 12 Uhr

Im Hand-in-Hand-Laden, Im Thingers 28-30, in Kempten-Nord.

Am Freitag, 9. Februar, gegen 13 Uhr, werden alle Hilfsgüter nach München an eine zentrale Sammelstelle transportiert, von dort werden die Hilfsgüter in das Katastrophengebiet gebracht.

Für den Transport nach München werden noch Transporter gesucht!



Weitere Informationen erhalten Sie unter 0157/5369 5812, Versicherungsbüro Deniz Karatas.