Hochschultag Kempten 2022: 1.052 Absolventen feiern

Von: Tizian Pöhlmann

Prof. Wolfgang Hauke (hinten re.), Präsident der Hochschule Kempten, sieht die Bachelor- und Masterabschlüsse „als Eintrittskarte für die nächste Stufe der Karriereleiter“. Dieses Ticket konnten sich die 1.052 Absolventen am Hochschultag 2022 in der BigBox Allgäu abholen. Auf dem Foto zeigen sich die Jahrgangsbesten in festlicher Aufmachung © Hochschule Kempten

Kempten – Der Hochschultag 2022 findet nach coronabedingter Pause wieder in der Big Box statt.

„Es war kein Studium“, sagt ein Student vor dem Eingang der Big Box Allgäu. Das Studentenleben hätte gefehlt. Drei Semester wurden online abgehalten. Als die Coronamaßnahmen gelockert wurden, schrieb er seine Masterarbeit. Nach zwei Jahren Pause fand der Hochschultag 2022 in Kempten wieder unter normalen Bedingungen in der Big Box statt. Dort wurde der Abschluss von 1.052 Absolventen gefeiert. „Willst du dort sein, wo sich die Welten berühren?“, fragt der Imagefilm der Hochschule Kempten. Weder im Imagefilm noch in dem Rückblick in Form einer musikalischen Bildershow war Platz für die drei Online-Semester. Im Fokus war ein anderer Einschnitt im Leben der Studierenden: der Übergang in das Berufsleben. Dieser sollte „in einem angemessenen Rahmen“ gefeiert werden. Prof. Wolfgang Hauke, Präsident der Hochschule Kempten, gab den Studierenden Ratschläge für ihr weiteres Leben. Besonders wichtig seien unter anderem die eigene Gesundheit, die Familie und Freundschaften.

Der Festredner und Geschäftsführer der Numbat GmbH Martin Schall erzählt von seiner 80- Stunden-Woche. Das Start-up aus Kempten hat das Ziel Europas dichteste Schnellladeinfrastruktur zur Unterstützung der E-Mobilität zu etablieren. Schall sagt von sich, er habe Kapitalismus studiert, denn er sei einer der wenigen, der überzeugt BWL studiert hätte. Potentiellen, zukünftigen Gründern im Saal gibt er Folgendes mit auf dem Weg: Je länger man warte, desto anstrengender und schwieriger werde eine Gründung, da man sich an einen gewissen Lebensstandard gewöhnt habe. Auch solle man keine Angst haben, seine Ideen zu erzählen, da 99 Prozent der Menschen zu lethargisch seien die Ideen umzusetzen. Von Frauen wünscht Schall sich ein aggressiveres Auftreten in der Gehaltsverhandlung: „Fordern Sie zehn Prozent mehr, einfach weil Sie es können“. – Das Publikum klatscht und geht über zum nächsten Programmpunkt: die Übergabe der Abschlussurkunden.