Hofführung und Verkostung am 1. September auf dem Arche-Hof in Weitnau

Seltene Tierrassen und ein Blick in die Arbeit eines ArcheHofs: Das dürfen Besucher beim Bio-Erlebnistag erwarten. © Arche-Hof Birk

Weitnau – Was ist ein Arche-Hof ? Wie sieht der Hahnenkamm eines Augsburger Huhns aus? Und was ist eine Streuobstwiese? Am 1. September ab 15 Uhr heißt es am Arche-Hof Birk: Willkommen zu einer außergewöhnlichen Hofführung und Verkostung der hofeigenen Bio-Produkte! Die bayerischen Bio-Erlebnistage versprechen auch in diesem Jahr faszinierende Einblicke in die Welt der ökologischen Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung.

Seltene Tierrassen bestaunen, Produkte direkt vom Hof probieren und mehr über die biologische Artenvielfalt lernen: Der Arche-Hof Birk, ein lebendes Archiv für bedrohte Nutztierrassen, veranstaltet ein Highlight der Bio-Erlebnistage 2023. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bei einer Hofführung die Möglichkeit, seltene Rassen wie die wunderschönen Augsburger Hühner, Braune Bergschafe oder das traditionelle Original Allgäuer Braunvieh kennenzulernen und mehr über ihre Bedeutung für die Biodiversität zu erfahren.

Zudem erhalten die Gäste einen Einblick in die ökologische Landwirtschaft und das Wirtschaften eines Arche-Hofs. Im Anschluss an die Hofführung wartet eine Verkostung der hofeigenen Produkte wie Bio-Brot und -Honig auf Groß und Klein. Das gemütliche Beisammensein rundet das Erlebnis auf dem Arche-Hof ab. Eine Anmeldung dafür ist unter archehof@bio-birk.de bis Montag, 28. August, möglich. Weitere Informationen zu den Bio-Erlebnistagen sowie das gesamte Veranstaltungsprogramm gibt es auf www.bioerlebnistage.de