Hortus Natura Nr. 22: Erde ist nicht gleich Erde

Bepflanzter Rottehügel zur Humusgewinnung. © privat

Kempten – Durch unser Tun im Hortus Natura Projekt wird uns immer mehr bewusst, wie fundamental wichtig die Qualität des Bodens für die Artenvielfalt ist.

Aus gutem Grund nennen wir unseren Planeten „Erde“, obwohl diese zu 70 Prozent aus Wasser und „nur“ zu 30 Prozent aus Feststoffen besteht. Aber aus menschlicher Sicht ist das Festland unser Lebensmittelpunkt und wir brauchen die Erde, um auf ihr das anzubauen, von dem wir leben, vor allem Humus brauchen wir für den Lebensmittelanbau.



Wieder ein Wortspiel: Hat Humus was mit homo sapiens bzw. dem Wort human zu tun? Ja, es ist der gleiche Wortstamm und der ist nicht zufällig. Wenn der Mensch ein Wissender (homo sapiens) ist, führt dann ein humaner Umgang mit der Erde zu mehr Humus? Oder anders herum gefragt: Ist der (z.T. katastrophale) Zustand unserer Böden Folge eines nicht adäquaten Denkens und Handelns? Wir sprechen von verdichteten, nährstoffarmen Böden, die kurz vor einem Burn­out stehen oder durch Starkregen einfach weggeschwemmt werden.



Bau­stoffen und Plastikmüll

In unserem Projekt sind wir auch auf einen „verarmten“ Boden gestoßen, befüllt mit Bau­stoffen und Plastikmüll nach der Bauphase auf der Ludwigshöhe. Glauben wir wirklich, dass Abfallstoffe einfach so verschwinden, indem wir sie vergraben? Archäologen graben, wenn sie etwas aus der Vergangenheit erforschen wollen, tief in die Erde, das heißt, der Boden ist auch das „Gedächtnis“ der Erde. Nicht umsonst beinhaltet das Wort Geschichte den Bestandteil „Schicht“. Jede Generation legt eine neue Schicht an. Wenn unsere Nachfahren etwas über uns erfahren möchten, brauchen sie nur in die Erdschichten gehen. Was sie da wohl so alles finden werden?



Im Hortus Projekt haben wir uns die Frage gestellt, wie wir aus einem geschädigten Boden wieder einen lebendigen fruchtbaren Boden machen können. Zum Glück kann man ja was tun, auch, wenn es Geduld erfordert.



Phacelia, Senfsaaten und Esparsetten

Nicht zu tief umgraben z. B. und den Boden stets bedeckt halten durch Pflanzen wie Phacelia, Senfsaaten und Esparsetten, die dem Boden auch Nährstoffe hinzufügen. Schon innerhalb eines Pflanzenjahres ist die veränderte Konsistenz der Erde spürbar. Sie wird lockerer, krümeliger, durchlässiger. Regenwürmer und andere Kleinlebewesen siedeln sich an. Es ist wie ein riesiger Organismus, der dort wirkt, oberhalb der Erdkrume und unterhalb. Wir wollen lernen, das Ganze zu sehen. Ein spannender und immer wieder neuer Prozess. Wir bleiben dran.

Ruth Haupt

